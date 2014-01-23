دست مس کرمان در پوست گردو/ چه کسی بار سقوط فوتبال کرمان را به دوش می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال مس کرمان یکی از بزرگترین سرمایه های ورزشی و اجتماعی استان کرمان است که در کمال تعجب و در میان ناباوری مردم و البته سکوت مسئولان در حال سقوط از لیگ برتر است.

مس بدون شک یکی از بدترین روزهای عمر خود را سپری می کند این تیم در حالی مجموعه ای از ضعیفترین بازیکنان غیر بومی را در ترکیب خود جای داده است که تقویت این تیم در نیم فصل هم نتوانست مشکلاتش را رفع کند و هم اکنون درحالیکه تنها شش بازی تا پایان فصل باقی مانده است مس با 16 امتیاز در حال از دست دادن اعتبار خود در لیگ برتر است. و بسیاری افسوس می خورند که چرا میلیاردها تومان خرج بازیکنان غیر بومی با کیفیت پائین شد در حالیکه بسیاری از جوانان بومی کرمان پشت دربهای بسته این تیم مانده اند که مطمئنا از بازیکنان فعلی مس بسیار بهترند.

کسب ضعیف ترین نتایج تاریخ مس و در نهایت استعفا

این تیم ضعیف ترین نتایج تاریخ فوتبال کرمان را کسب کرده است و متاسفانه روند نتیجه گیریهای عجیب خود را ادامه می دهد.

مس یک روز مانده به آغاز لیگ برتر نخستین مربی خود را از دست داد و محمود یاوری جایگزین تقوی شد بعد از یاوری این جایگاه به مظلومی رسید اما او نیز پس از اینکه قبل از نیم فصل مس را تحویل گرفته بود نتوانست تیم را نجات دهد.

دو مربی مستعفی مس

مظلومی که در میان تشویق و استقبال رسانه ها و هواداران مس وارد این تیم شده بود اما روز گذشته به دلیل آنچه مشکلات خانوادگی عنوان شده است از مس کرمان استعفا داد.

شاید مظلومی دیگر از نتیجه گیری مس کرمان نامید شده است و نمی خواهد سقوط یک تیم لیگ برتری در کارنامه کاریش جای داشته باشد اما به هر حال این تیم در اکثر فصل جاری زیر نظر وی بود و مسئولیت فنی یک تیم نیز برعهده سرمربی تیم نوشته می شود.

پس از استعفای مظلومی بسیاری از مسئولان مس این استعفا را راهکار رهایی مس از وضعیت کنونی نمی دانستند اما چاره ای نیز جز پذیرش استعفا نداشتند.

و در نهایت هیات مدیره‌ باشگاه مس پس از تشکیل جلسه‌ فوری با این استعفای وی موافقت کرد.

مظلومی در متن استعفای خود اعلام کرده است که به دلیل مشکلات خانوادگی نمی‌تواند بیشتر از این در خدمت مس باشد و از این رو خواهان کناره‌گیری از نیمکت تیم مس کرمان شده است و ضمن آرزوی موفقیت برای تیم فوتبال مس از سمت خود استعفا داده است.

مظلومی رفت تا لوکا بیاید/ تقدیر باشگاه از مربی مستعفی!

هیات مدیره‌ باشگاه مس کرمان نیز ضمن تقدیر از زحمات او در تیم فوتبال مس کرمان با این استعفا موافقت کرد تا جدایی مظلومی از تیم فوتبال مس اتفاق افتد.

به گفته‌ مدیر عامل باشگاه مس کرمان تکلیف سرمربی جدید این تیم تا فردا مشخص خواهد شد.

پس از کناره گیری پرویز مظلومی از سرمربیگری تیم فوتبال مس کرمان حالا بحث جانشین آن در میان هواداران مس کرمان مطرح شده است.

به گفته‌ مدیر عامل باشگاه مس، لوکا بوناچیچ گزینه‌ اصلی باشگاه مس برای هدایت تیم فوتبال این باشگاه است و با وی مذاکراتی نیز انجام شده است.

در این باره هیات مدیره‌ باشگاه مس نیز تشکیل جلسه داده است و در رابطه با این موضوع اتخاذ تصمیم کرده است.

به هر شکل روند مذاکره باشگاه مس با لوکا بوناچیچ ادامه دارد و به زودی نتیجه‌ این مذاکرات اعلام خواهد شد.

دست مس کرمان در پوست گردو

باشگاه صنعت مس کرمان در بیانیه ای پس از قبول استعفای پرویز مظلومی از خدمات او در زمان هدایت تیم فوتبال مس تشکر کرد و برای وی در باقی مراحل زندگی آرزوی موفقیت کرد.

در این بیانیه آمده است باشگاه مس با بیان اینکه به هر شکل مظلومی تمام تلاش خود را برای این تیم انجام داد و پس از قبول هدایت مس در این تیم زحمات زیادی انجام داد، یادآور شد هواداران مس البته کارهای خوب مظلومی در کرمان را نیز فراموش نخواهند کرد.

پرویز مظلومی پس از نتایج اخیر مس بدون آن‌که مطابق روال فوتبال ایران حاشیه‌ای ایجاد کند و یا همانند برخی افراد در چنین شرایطی برای باشگاه مشکل ایجاد کنند، از سمت خود استعفا داد و همانطور که پیش از این بارها تاکید کرده بود در همه شرایط حتی با دادن استعفا درصدد کمک به تیم فوتبال مس برآمد.

امیدی که نا امید شد

مظلومی هرچند در سری جدیدی که هدایت مس را برعهده گرفت نتایج خوبی کسب نکرد اما هواداران مس کاملا با قلب خود درک کرده‌اند که مظلومی جدا از بحث مربیگری یکی از هواداران اصیل تیم مس است و مردم کرمان نیز همچنان قدردان زحمات گذشته‌ی او در کرمان خواهند بود.

اما بسیاری جملات بالا را دیدگاه باشگاه مس کرمان می دانند زیرا هواداران بر این عقیده هستند زمان برای استعفا و تغییر سرمربی در مس کرمان گذشته است و این اقدام باشگاه مس در این راستا صورت گرفته است که اعلام کند برای نجات مس هر کاری کرده است.

نکته این است که مس در این مقطع نیازی به سرمربی جدید نداشت مس تنها با تقویت کادر فنی می توانست نتایج را بهبود دید.

بوناچیچ رابینهود مس کرمان

بوناچیچ تا کنون در دو مقطع در مس کرمان حضور یافته و مس را در بدترین شرایط تحویل گرفته و در نهایت تیم را از سقوط نجات داده است این بار هم مسئولان مس پس از اینکه بوناچیچ اخراج شده از ذوب آهن، بیکار شده است قصد دارند این مربی را به مس کرمان اضافه کنند تا که شاید بتواند مس را نجات دهد.

این درحالی است مس کرمان اگر بهترین مربیان جهان را هم به این تیم بیاورد به دلیل اینکه اهرم لازم را در اختیار ندارد و برنامه های تمرینی مناسبی انجام نداده است نمی تواند روی کاغذ اقدامی کند مگر اینکه بوناچیچ بتواند در این شش بازی کاری کند که در تمام هفته های گذشته نتوانست انجام دهد.

مس در حقیقت زمانی از لیگ سقوط کرد که مدیران سابق این تیم در فصل نقل و انتقالات این تیم را با بدترین وضعیت ممکن بستند و شرایط را برای سقوط مس کرمان مهیا کردند و متاسفانه مسئولان ورزش استان کرمان در ان زمان سکوت کردند و حتی لب به انتقاد باز نکردند.

منتظر نتایج جلسه فوق العاده باشید

اکبر ایرانمنش عصر چهارنشبه در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت مس کرمان گفت: استعفای مظلومی دردی را از مس کرمان دوا نمی کند.

وی تصریح کرد: نشست فوق العاده هیئت مدیره تشکیل می شود و وضعیت کادر فنی در این نشست بررسی می شود.

ایرانمنش ادامه داد: حضور بوناچیچ در مس قطعی نیست و باید هیئت مدیره در این خصوص تصمیم گیری کند.

وی هر گونه تصمیم در مس را بنا به نظر هیئت مدیره دانست.



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گزارش: رها تکین