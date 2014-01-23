توسعه مشاغل خانگی رکن تحقق حماسه اقتصادی/ بازارچه های محلی بهار به کمک مشاغل خانگی می آید

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه کسب و کارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان محسوب می شود و پر واضح است که قابلیت انجام این نوع کسب و کار در منزل سبب ایجاد مزایای بسیاری برای شاغلان آنها می شود.

بررسی ها نشان می دهد که ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنان، حذف هزینه های مربوط به خرید، رهن و اجاره کارگاه و ایاب و ذهاب، استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه های کار خانوادگی و امکان انتقال تجارب از طریق آموزش غیررسمی به شیوه استاد شاگردی بین اعضاء خانواده از مزایای این حرفه است.

از طرفی نیز اشتغال زنان، ایجاد تعادل و موازنه بیشتر بین کار و زندگی، کم هزینه بودن راه‌اندازی، امکان‌پذیر کردن فعالیت پاره وقت، بالا رفتن بازدهی به علت مشارکت سایر اعضاء خانواده، استفاده از کوچک‌ترین فرصت‌ها برای ادامه کار، عدم نیاز به اجاره محل و در نهایت کمتر شدن هزینه‌های اولیه برای آغاز کسب و کار از دیگر جنبه‌های قابل توجه برای بهره‌برداران در ایجاد امکان برای توسعه مشاغل خانگی به ویژه در مناطق شهرستان‌ها به شمار می‌آید.

در همین راستا زنان شهرستان بهار نیز از قدیم الایام به تولید محصولات خانگی مثل فرش دست بافت، شیره انگور، پرورش مرغ خانگی و تولید تخم آن، پرورش گاو و گوسفند و تولیدات لبنی و غیره اشتغال داشته اند ولی به مرور زمان با پیشرفت تکنولوژی و رواج زندگی مدرنیته و سکونت در محیطهای کوچک امکان اشتغال زنان کاهش یافت تا جائیکه امروز در این منطقه کمتر زنی در خانه به تولید محصول کشاورزی و دامی اشتغال دارد اما نوع حرفه ها این روزها تغییر کرده است.

توسعه مشاغل خانگی در شهر بهار از اولویت های شورای شهر است

رئیس کمیسیون بانوان شورای شهر بهار در گفتگو با مهر با بیان اینکه مشاغل خانگی سابقه بسیار دیرینه ای در زندگی بشر داشته و در واقع بسیاری از مشاغل از دیرباز در خانه ها انجام می شده است، گفت: طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی باید برای احیاء ظرفیت نیروهای مستعد جویای کار فراهم شود.

مریم عارفی فرد با اشاره به اینکه در مشاغل و کسب و کارهای خانگی باید کار توسط اعضاء خانواده در محیط خانه صورت بگیرد، اذعان داشت: باید افراد شاغل به این نوع مشاغل بدانند که نباید مزاحمتی برای همسایگان ایجاد کنند.

عارفی فرد اظهار داشت: در کسب و کار مشاغل خانگی در محیط خانه تولید خدمت و کالا صورت می گیرد و عرضه، فروش و بازاریابی آن به خارج از محیط مسکونی منتقل می شود.

وی عنوان داشت: از ویژگیهای طرح کسب و کار خانگی این است که محیط خانه تغییر کاربری نمی یابد و معافیت از عوارض مالیاتی و تجاری شامل حال اینگونه محیط های کسب و کار خواهد شد.

عارفی فرد افزود: افزایش توان مهارتی شاغلان، استفاده از بازارچه های محلی به صورت دوره ای برای عرضه محصولات و ایجاد بستر مناسب فرهنگی رونق کسب و کار در حمایت از این طرح باید مورد توجه مسئولین این حوزه قرار بگیرد.

فرهنگ خود اشتغالی کشاورزی در بین مردم مورد توجه مسئولین قرار بگیرد

وی همچنین با اشاره به اینکه فرهنگ خود اشتغالی کشاورزی باید در بین مردم، به ویژه در مناطق روستایی، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: ترویج فرهنگ خود اشتغالی در بین مردم در میان مدت می تواند با کاستن از سطح بیکاری در شهرستان، موجبات سرعت‌گیری و تداوم امر توسعه بخش کشاورزی را نیز فراهم کند

عارفی فرد با اشاره به اینکه در حال حاضر در روستاهای تابعه شهرستان بهار زنان بسیاری به تولید محصولات خانگی مشغول هستند، اذعان داشت: با توجه به پتانسل های غنی که در مناطق روستائی شهرستان وجود دارد ولی همچنان بیکاری در بین مردان این مناطق به چشم می خورد و همین امر زنان روستائی را به سمت سوی تولیدات خانگی برای امرار معاش سوق داده که البته این مهم در حرکت چرخه اقتصادی روستاها بسیار مثمر ثمر واقع شده است.

وی اظهار داشت: مشاغل خانگی آغاز حرکت به سوی استقلال اقتصادی بوده است و زنان شهرستان بهار از قدیم الایام همواره با قالی‌بافی، گلیم‌بافی و سایر هنرهای دستی و مشارکت در فعالیت‌های بخش کشاورزی توانسته‌اند کسب درآمد کنند.

عارفی فرد با اشاره به اینکه توسعه مشاغل خانگی از اولویت های شورای شهر بهار است، اذعان داشت: با اینکه در سطح شهرستان بهار حرفه کشاورزی از رونق خاص خود برخوردار است ولی همچنان آمار بیکاری به خصوص بیکاری بانوان تحصیل کرده بالا است، لذا شورای شهر از ابتدای کار خود در راستای افزایش اشتغالزایی برای این قشر از مردم شهر به ویژه بانوان اقدام به طرح برنامه هائی نموده است که با اجرای آنها می توان درصد بالائی از زنان شهر را شاغل و دارای درآمد نمود.

وی افزود: در حال حاضر زنان بسیاری در شهر وجود دارد که برای امرار معاش مشکل دارند لذا ترویج و توسعه مشاغل خانگی با حمایت و همکاری ارگانهای مختلف شهری خود در کاهش میزان خانواده های کم بضاعت و حرکت چرخه اقتصاد شهر مفید خواهد بود.

دعوت شورای شهر از زنان بهاری برای شرکت در تولید محصولات کشاورزی در خانه خود

عارفی فرد اذعان داشت: کمیسیون بانوان شورای شهر با همکاری جهاد کشاورزی برای آموزش افراد علاقمند در سه رشته پرورش قارچ، تولید کود ورمی کمپوس و پرورش بلدرچین اقدام به توسعه مشاغل خانگی خواهد نمود.

وی با اشاره به اینکه شورای شهر با بانکها در خصوص ارائه تسهیلات مشاغل خانگی مورد نظر هماهنگی کرده است، افزود: سرمایه اولیه این تولیدات بین یک تا سه میلیون است که علاقمندان شرکت در این مشاغل می توانند از طیق تسهیلاتی که بانکها ارائه می دهند سرمایه خود را نیز فراهم کنند.

آنچه مسلم است اینکه بیکاری تجربه تلخ اقتصاد ایران و استان همدان است و اشتغال نیز بدون تعارف آرزویی که به نظر می‌رسد تن به واقعیت نمی‌دهد مگر اینکه خود افراد به فکر چاره ای در این زمینه باشند که روی آوردن به مشاغل خانگی در این زمینه بی تاثیر نخواهد بود.