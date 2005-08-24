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۲ شهریور ۱۳۸۴، ۱۵:۵۷

از 8 شهريور در سينما پيروزي كرمانشاه

نمايشگاه آثار عكاسان حوزه هنري كرمانشاه برگزار مي شود

نخستين نمايشگاه عكس عكاسان حوزه هنري استان كرمانشاه ، اول لغايت 8 شهريور ماه در سينما پيروزي اين شهر برگزار مي شود .

به گزارش گروه فرهنگ وهنرمهر" فخرالدين دوست محمد " مسوول واحد عكس حوزه هنري كرمانشاه با اعلام اين خبرگفت : دراين نمايشگاه 50عكس با موضوع آزاد ازآثارهنرمنداني چون: بهمن زارعي ، حميد رضا پيره ، كورش قاضيان ، محسن حيدري ، محمد رسول گوديني ، لطيف فتاحي ، نورمراد محمد خاني ، تينا تجلي فر، دل آرا گلياري ، روناك كرمي ، نصيبه انگزي ، ستاره نوري وطيبه پناهي به نمايش درخواهد آمد .

وي افزود : جاذبه هاي طبيعي وتاريخي استان كرمانشاه ، مسائل اجتماعي وفرهنگي ونگاه هنري به موضوعات مختلف ، بخشي ازعكس هاي اين نمايشگاه را تشكيل داده اند .

دوست محمد ، همچنين ازبرگزاري جلسه نقد وبررسي آثاردرروز اختتاميه اين نمايشگاه خبرداد: اين نمايشگاه درايام ياد شده همه روزه صبح وبعد ازظهردرمحل دائمي نمايشگاه هاي هنري كرمانشاه ، واقع درطبقه فوقاني سينما پيروزي (خيابان سعدي ) پذيراي علاقه مندان است .

کد مطلب 221983

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