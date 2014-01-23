56 پروژه به مناسبت دهه فجر در سنندج به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی اصل شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری مراسم دهه مبارک فجر استان كردستان با اشاره به افتتاح و بهره برداري از 56 پروژه در حوزه هاي مختلف در شهرستان سنندج اظهار داشت: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 21 میلیارد و 200 میلیون تومان افتتاح و به بهره برداري مي رسند.

وی با اشاره به اهمیت انتقال ارزش های انقلاب به نسل های آینده به ويژه در ايام دهه مبارك فجر افزود: گرامیداشت ورود امام راحل (ره) به کشور، غبار روبی مزار شهدا و برگزاری راهپیمایی 22 بهمن از جمله محورهای اصلی برنامه هاي ايام الله دهه مبارك فجر در شهرستان سنندج است.

فرماندار شهرستان سنندج بیان کرد: مسئولان باید زمینه مشارکت آحاد مردم را در این مراسمات فراهم کنند و با برنامه ریزی مناسب این جشن را از هر سال با شکوه تر برگزار کنند چرا كه برگزاري جشن هاي دهه مبارك فجر نماد عيني از حضور و مشاركت مردم در راستاي دفاع از انقلاب و نظام اسلامي است.

میرزایی اصل با بیان این مطلب که اصل کیفیت برگزاری برنامه های د هه فجر است نه کمیت، یادآور شد: باید برنامه های دهه فجر در راستای اطلاع رسانی از دستاورهاي نظام و انتقال ارزشها به نسل های آینده و شادی بخش باشد.

وی ادامه داد: نباید برنامه ها دهه مبارك فجر تکراری و خسته کننده باشد چرا که دشمن با تمام توان خود به دنبال ضربه زدن به آرمان های انقلاب است و بازگویی اقدامات انقلاب در طول این 35 ساله می تواند مشت محکمی بر دهان یاوه گویان باشد.

فرماندار شهرستان سنندج گفت: دشمن از ابتدای انقلاب با تمام توان نظامی به مقابله با جمهوری اسلامی ایران برآمد و شکست خورد و امروز نیز با راه انداختن جنگ نرم به دنبال خدشه دار کردن باورهای جوانان است و این امر می طلبد مسئولان با بصیرت هر چه بیشتر در صحنه وارد شوند و فتنه های دشمنان را خنثی کنند.

میرزایی اصل اظهار داشت: برنامه های دهه فجر باید متناسب با نیاز امروز باشد و دستگاه های اجرایی با مشارکت خود مردم برنامه ها را به گونه اي برگزار كنند كه مردم نيز در آن مشاركت كرده و تاثيرگذاري لازم را نيز داشته باشند.

وی با اشاره به این مطلب که شهیدان انقلاب بر گردن ما حق دارند، افزود: حفظ آرمان های انقلاب و ارزش های اسلامی و انتقال آن به نسل های آینده وظیفه ای سنگیل بر دوش مسئولان نظام است و باید به بهترین شکل ممکن اجرا شود.

فرماندار شهرستان سنندج در پايان سخنان خود در اين جلسه بیان کرد: کمیته های مختلف ستاد برگزاری مراسم نباید به صورت جزیره ای عمل کنند و باید همه باهم به شکلی متحد برنامه ای جامع ارائه دهیم تا اين برنامه ها نيز تاثيرگذاري لازم را در سطح جامعه داشته باشند.

در اين جلسه شماري از روساي ادارات و سازمان هاي دولتي استان كردستان نيز گزارشي از برنامه ها و اقدامات در دست اجرا خود را در ايام دهه مبارك فجر سال جاري ارائه كردند.