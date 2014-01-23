محمد حسن يوسفي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه هاي حوزه مديريت امور دانشجويان داخل وزارت علوم ،تحقيقات و فن آوري در راستاي برنامه ها و سياست هاي اتخاذ شده دولت يازدهم و وزير علوم ،تحقيقات و فن آوري خواهد بود.

وی اظهار داشت: در سياست هاي جديد وزارت، بر پايه سه اصل حفظ كيفيت فعاليت ها در همه ابعاد در دانشگاهها، شفافيت فعاليت ها و ارتقاء كمي و كيفي خدمات به دانشجويان استوار است.

وی عنوان کرد: طبيعتا امور دانشجويان داخل هم بر همين اساس كار خود را انجام مي دهد و در جهت نيل به اين سه هدف عمده، مجموعه قوانين و مقررات و آيين نامه هايی که وجود دارد را در ماههاي آتي مورد بررسي مجددقرار خواهيم داد تا بتوانيم به اين سه اصل نزديك شويم.

وي در ادامه افزود : يكي ازموضوعاتي كه مي تواند در مقررات و ضوابط و آيين نامه هاي موجود ،در ارائه خدمات اشكالات به وجود بياورد بعضا ابهاماتي است كه در درون آيين نامه ها امکان دارد وجود داشته باشد و در دوران قبل به آن دقت نشده است.

یوسفی افزود: اين ابهامات مي تواند باعث تفسير غير عقلاني شود و بر اساس آن تفسير ، طبيعتا به بعضي از تقاضاها پاسخ مثبت و به بعضي از تقاضاها پاسخ منفي داده مي شده است.

وی عنوان کرد: در راستاي شفافيت در مقررات اين آيين نامه ها مورد بازنگري خواهد گرفت تا انشاء الله ابهامات را مرتفع كنيم و اميدوارم با بازنگري كمترين حد نفوذ سلايق و با چهار چوب مشخص در پاسخ گويي نسبت به دانشجويان داشته باشيم.

مدير كل امور دانشجويان داخلی سازمان دانشجويي وزارت علوم تحقيقات و فن آوري در ادامه گفت: ما برنامه هاي يكسال آينده را طوري طراحي كرده ايم كه وضعيت دانشجويان رو بهببود باشد و در هر حوزه از فعاليت ما روند آن روبه مثبت خواهد بود.