تیم والیبال شهدای ورزشی کرمانشاه نیازمند حمایت مسئولین است

محمود کسعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هرچند نتیجه را مقابل سفیر قم واگذار کردیم اما به هیچ عنوان چهره یک تیم بازنده را نداشتیم و با کمی درایت بیشتر می توانستیم بازی را پیروز شویم.

وی با بیان اینکه تیم شهدای ورزشی کرمانشاه مسابقه را به تجربه حریف باخت، خاطرنشان کرد: تیم ما در دفاع روی تور و سرویس ها موفق نشان داد و اگر بازیکنان در زدن اسپک های خود دقت بیشتری می کردند به راحتی می توانستیم این مسابقه را پیروز شویم.

کسعلی ادامه داد: با این حال نمی توان خورده ای از بازیکنان این تیم گرفت چرا که آن ها با تمام وجود در میدان مسابقه حاضر شدند و هرآنچه را که در توان داشتند رو کردند.

سرمربی شهدای ورزشی کرمانشاه یادآور شد: بازیکنان این تیم از همان ابتدای فصل با مشکلات بسیاری مواجه بودند و تنها برای حفظ شان و اعتبار والیبال کرمانشاه در حالی که حتی یک ریال نیز دریافت نکرده اند حاضر به ادامه مسابقات شدند.

وی یادآور شد: تیم شهدای ورزشی امسال با حداقل امکانات در مسابقات این فصل حاضر شد و اگر قرار است در سال آینده نیز تیمداری کنیم باید مسئولین به صورت جدی حمایت های لازم را از تیم به عمل آورند.

کسعلی افزود: هرچند در میانه راه چند بازیکن خوب را از دست دادیم که البته جای هیچ خورده ای بر آن ها نیست ولی در مجموع بازیکنان جوان تیم کرمانشاه از همان ابتدای فصل با شهامت در میدان حاضر شدند.

وی در پایان گفت: سعی می کنیم در دو بازی باقی مانده بهتر و منسجم تر ظاهر شویم و فرقی هم نمی کند مقابل کدام تیم ها به میدان می رویم، آنچه که برای ما مهم است ارائه یک بازی جوانمردانه و رعایت اخلاق در میدان مسابقه است که تیم ما از همان ابتدای فصل نیز به آن پایبند بود.

گفتنی است؛‌ تیم والیبال شهدای ورزشی کرمانشاه شب گذشته و در چارچوب هفته چهاردهم لیگ دسته اول با حساب "سه بر دو" مغلوب سفیر قم شد.