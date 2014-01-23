فرهنگ توانبخشی مبتنی بر جامعه گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله ردایی شامگاه چهارشنبه در اختتامیه کنگره توانبخشی مبتنی بر جامعه اظهار داشت:توانبخشی مبتنی بر جامعه یکی از تاکیدات دین مبین اسلام است و با نگاهی بر زندگی پیامبران و ائمه معصومان مشاهده می کنیم که آنها همواره در جهت گسترش فرهنگ توانبخشی مبتنی بر جامعه بودند.

وی افزود:در قرآن کریم بیش از 25 آیه داریم که بر توانبخشی مبتنی بر جامعه تاکید می کند اما متاسفانه با وجود آن ما تا کنون نتوانستیم در این بخش موفق عمل کنیم.

مدیر کل بهزیستی مازندران با بیان اینکه توجه به رفع مشکلات معلولان نادیده گرفته شد افزود:در جامعه ما زمانی که مسئولان با کمبود بودجه مواجه شوند از بودجه بهزیستی کم می کنند که این امر ما را از رسیدن به آرمان ها دور می کند.

ردایی با بیان اینکه جامعه باید از معلولان حمایت کند خاطرنشان کرد: معلولان از دولت ها خواستار برابری فرصت ها هستند و این چیز زیادی نیست.

نخستین کنگره توانبخشی مبتنی بر جامعه ˈ سی بی آر CBR ˈ با حضور دو تن از اساتید برجسته از کشورهای ژاپن و تاجیکستان در سالن آمفی تئاتر اردوگاه شهید عظیمی بابلسر برگزار شد.