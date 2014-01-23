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۳ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۵۷

182 میلیارد ریال سهم در بازار بورس کرمانشاه داد و ستد شد

182 میلیارد ریال سهم در بازار بورس کرمانشاه داد و ستد شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: در معاملات این هفته تالار بورس کرمانشاه 182 میلیارد و 826 میلیون ریال سهم داد و ستد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ طی یک هفته اخیر مجموعا 51 میلیون و 353 هزار سهم و حق تقدم در بازار بورس کرمانشاه داد و ستد شده که ارزش آن به بیش از 182 میلیارد و 826 میلیون ریال رسیده است.

در حالی بازار بورس کرمانشاه طی هفته گذشته شاهد این مقدار دادو ستد سهام بود که در مقایسه با هفته گذشته شش درصد رشد نشان می دهد.

براساس این گزارش، شرکت های سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، بانک صادرات و سرمایه گذاری ایران خودرو بیشترین تقاضای خرید و شرکت های پتروشیمی شازند، بانک صادرات و بانک پاسارگاد بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

همچنین در معاملات این هفته تالار منطقه ای کرمانشاه، بانک پاسارگاد و بانک صادرات بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

گفتنی است؛ در این هفته تعداد 191 کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

کد مطلب 2219841

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