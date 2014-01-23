جشن هاي انقلاب باید با مشارکت مردم برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری مراسم دهه مبارک فجر استان كردستان اظهار داشت: تمامی انقلاب های شکل گرفته در جهان مختص به طبقه و قشر خاصی از مردم بوده و تنها انقلابی که شکل گرفته از آحاد جامعه بود انقلاب اسلامی ایران بود.

وی با تاكيد بر برگزاري هر چه بهتر جشن هاي پيروزي انقلاب اسلامي ايران در استان كردستان افزود: برگزاری جشن باشکوه و شادی آور، انتقال ارزش ها و آرمان های انقلاب به نسل های جوان و تبین کارآمدی و کارکردی نظام در 35 سال گذشته باید محورهای های اصلی برنامه های ايام الله دهه فجر باشد.

استاندار کردستان در ادامه سخنان خود در اين جلسه بیان کرد: به جرات می توانم بگویم که اگر برنامه ها مردمی شود و همچون نیمه شعبان یا ولادت پیامبر (ص) با مشارکت مردمی برگزار شود به بهترین شکل و دشمن شکنانه اجرا شده و ميزان تاثيرگذاري آن بر نسل جوان بيشتر خواهد بود.

زاهدی با اشاره به این مطلب که حضور اصناف، مردم عادی و روحانیون مساجد در جلسات در کنار مسئولان می تواند زمینه را برای برگزاری مراسمی باشکوه فراهم کند، افزود: حضور مردم در برنامه هاي گراميداشت دهه مبارك فجر در استان كردستان يك اصل اساسي و مهم است.

وی یادآور شد: نظام با رهبری امام راحل (ره) توانست حکومت شاهنشاهی را به جمهوری اسلامی تبدیل کند و این نشان از قتدار است و به یاری خداوند در حال حاضر این اقتدار در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی، علمی و فنی به وضوح دیده می شود.

استاندار کردستان ادامه داد: انتظار می رود در این ایام دستاوردهای نظام به مردم انتقال داده شود تا مردم فهیم ایران اسلامی با بصیرت و آگاهی کامل مشت محکمی بر دهان دشمنان بزنند.

زاهدی گفت: در حال حاضر جشن های انقلاب در خور نیاز جوانان برگزار نمی شود و انتظار می رود مسئولان و مديران مربوطه در استان كردستان با برنامه ریزی مناسب زمینه را برای هر چه شادتر برگزار کردن مراسم ها و جشن هاي پيروزي انقلاب اسلامي فراهم کنند.

وی اظهار داشت: مشارکت مردم به ویژه جوانان می تواند روح جوانی، شادی و نشاط را به برنامه ها انتقال دهد و پایه گذار شور و شوق برگزاری برنامه ها در سال آینده باشد.

افتتاح پروژه ها صوری نباشد

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: انتظار می رود افتتاح طرح و پروژه هاي مختلف به ويژه در حوزه های عمرانی صوری نباشد و مردم بتوانند از خدمات این افتتاح ها بهره مند شوند.

زاهدی با بیان این مطلب که اگر افتتاح صوری باشد به اعتماد مردم خدشه وار می شود، بیان کرد: اولویت مسئولان کیفت باشد نه کمیت و از هر گونه افتتاح پروژه ها و طرح هاي نیمه تمام در استان كردستان خود داری کنند.

وی یادآور شد: مردم ایران به ویژه خطه شهید پرور کردستان باید به این باور برسند که مسئولان نظام با صداقت و وحدت رویه در راستای توسعه گام بر می دارند.

استاندار کردستان گفت: خوشبختانه دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به استان کردستان دارد و انتظار می رود مسئولان با برنامه ریزی مناسب زمینه توسعه همه جانبه اين استان را فراهم کنند.

جلسه ستاد برگزاري برنامه هاي ايام دهه مبارك فجر استان كردستان با حضور استاندار و شماري از روساي ادارات و سازمان هاي دولتي اين استان در سنندج برگزار شد كه طي آن شماري از مديران ادارات و سازمان هاي دولتي كردستان نيز گزارشي از فعاليت ها و اقدامات در دست اجراي خود در ايام دهه مبارك فجر را ارائه كردند و بر حضور و مشاركت مردم در برنامه هاي دهه فجر سال جاري به عنوان يك اصل مهم در استان كردستان تاكيد شد.