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۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۰۲

حجت الاسلام روحانی:

مهدها جایگزین مناسبی برای آغوش مادران نیست

مهدها جایگزین مناسبی برای آغوش مادران نیست

بابل - خبرگزاری مهر: امام جمعه بابل ، با اشاره به اینکه مراکز ومهدها جایگزین مناسبی به جای آغوش مادران نیست گفت: متاسفانه مادران امروزی کودکان خود را به مراکز ومهدهایی می سپارند که کودک درآنجا آموزه های نا مناسب را می آموزد آن هم درست در مقطعی که آموزه ها دراین فرزند نهادینه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی شامگاه چهارشنبه در جمع مردم امیرکلا بابل اظهارداشت: ارزش زنان ما به سبب حرمت  جایگاه مادری است که خداوند  به آنها عطا فرموده است.

وی با اشاره به جایگاه وارزش مادر خاطرنشان کرد: بسی جای تاسف است فرزندی تمام زحمات والدین بخصوص مادر را فراموش کرده و زحمات او را نادیده بگیرد مادری که از همه چیز خود گذشت تا این فرزند در آسایش رشد کند.

امام جمعه بابل اذعان داشت: در مقابل ، بعضی از زنان ومادران جوان نیز نسبت به  جایگاه خود بی اعتنا بوده و وظایف مادری را به گونه ای شایسته در حق خانواده ادا نمی کنند.

وی اضافه کرد: خداوند در آیات خود مادرانی را  که  هنگام بارداری لقمه حرام نمی خورند و بدون وضو به فرزند شیر نمی دهند را مورد تکریم قرارداده است مادرانی که با تربیت صحیح   فرزندان خود به بشریت خدمت می کنند.

روحانی بیان داشت: انتقال آموزه های دینی وزندگی به دختران از سوی خانواده بخصوص مادران یک تکلیف الهی است والدین باید درکنار دیگرآموزه ها به دختران خود نحوه همسر داری و فرزندداری را بیاموزند تا شاهد کودکان ناهنجار در جامعه نباشیم.

روحانی اظهارداشت: شایسته است فرزندان در این سنین در آغوش مادران خود تربیت صحیح را بیاموزند تا این بی توجه ای سبب مشکلات اجتماعی نشود.
 

کد مطلب 2219845

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