مهدها جایگزین مناسبی برای آغوش مادران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی شامگاه چهارشنبه در جمع مردم امیرکلا بابل اظهارداشت: ارزش زنان ما به سبب حرمت جایگاه مادری است که خداوند به آنها عطا فرموده است.

وی با اشاره به جایگاه وارزش مادر خاطرنشان کرد: بسی جای تاسف است فرزندی تمام زحمات والدین بخصوص مادر را فراموش کرده و زحمات او را نادیده بگیرد مادری که از همه چیز خود گذشت تا این فرزند در آسایش رشد کند.



امام جمعه بابل اذعان داشت: در مقابل ، بعضی از زنان ومادران جوان نیز نسبت به جایگاه خود بی اعتنا بوده و وظایف مادری را به گونه ای شایسته در حق خانواده ادا نمی کنند.



وی اضافه کرد: خداوند در آیات خود مادرانی را که هنگام بارداری لقمه حرام نمی خورند و بدون وضو به فرزند شیر نمی دهند را مورد تکریم قرارداده است مادرانی که با تربیت صحیح فرزندان خود به بشریت خدمت می کنند.

روحانی بیان داشت: انتقال آموزه های دینی وزندگی به دختران از سوی خانواده بخصوص مادران یک تکلیف الهی است والدین باید درکنار دیگرآموزه ها به دختران خود نحوه همسر داری و فرزندداری را بیاموزند تا شاهد کودکان ناهنجار در جامعه نباشیم.

روحانی اظهارداشت: شایسته است فرزندان در این سنین در آغوش مادران خود تربیت صحیح را بیاموزند تا این بی توجه ای سبب مشکلات اجتماعی نشود.

