برگزاری نمایش سیاه بازی در تالار فخرالدین اسعد گرگانی

داود سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایش شاد و مفرح عصر ها از پنجم تا یازدهم بهمن ماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به اجرا خواهد شد.

کارگردان این اثر نمایشی گفت: نمایش سیاه بازی صبح ها، به صورت ویژه برای تماشای دانش آموزان مدارس در همین مکان به نمایش گذاشته می شود.

وی خاطر نشان کرد: تمرین این نمایش مدت 2 ماه به طول انجامید و 12 بازیگر نیز در این نمایش هنر خود را به اجرا می گذارند.

این کارگردان گرگانی اظهار داشت: این نمایش در قالب طنز اشاره سلطنت ناصرالدین شاه داشته و اینکه همواره در زمان سلطنت پادشاهان به عامه مردم به خصوص هنرمندان جامعه ظلم و ستم روا داشته می شد.

سعیدی درخاتمه یادآور شد: نمایش سیاه بازی در گذشته توسط علی نصیریان در تهران به اجرا در آمده است که اکنون هنرمندان تائتر شهرستان گرگان این نمایش را اجرا خواهند کرد.

