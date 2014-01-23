  1. استانها
  2. گلستان
۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۱۵

سعیدی خبرداد:

برگزاری نمایش سیاه بازی در تالار فخرالدین اسعد گرگانی

برگزاری نمایش سیاه بازی در تالار فخرالدین اسعد گرگانی

گرگان – خبرگزاری مهر: یک کارگردان گرگانی گفت: به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر نمایش سیاه بازی نوشته علی نصیریان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به نمایش در خواهد آمد.

داود سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایش شاد و مفرح عصر ها از پنجم تا یازدهم بهمن ماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به اجرا خواهد شد.

کارگردان این اثر نمایشی گفت: نمایش سیاه بازی صبح ها، به صورت ویژه برای تماشای دانش آموزان مدارس در همین مکان به نمایش گذاشته می شود.

وی خاطر نشان کرد: تمرین این نمایش مدت 2 ماه به طول انجامید و 12 بازیگر نیز در این نمایش هنر خود را به اجرا می گذارند.

این کارگردان گرگانی اظهار داشت: این نمایش در قالب طنز اشاره سلطنت ناصرالدین شاه داشته و اینکه همواره در زمان سلطنت پادشاهان به عامه مردم به خصوص هنرمندان جامعه ظلم و ستم روا داشته می شد.

سعیدی درخاتمه یادآور شد: نمایش سیاه بازی در گذشته توسط علی نصیریان در تهران به اجرا در آمده است که اکنون هنرمندان تائتر شهرستان گرگان این نمایش را اجرا خواهند کرد.
 

کد مطلب 2219851

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها