عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- "عمرو موسی" یکی از شخصیت های سیاسی مصر اعلام کرد که اغلب مردم این کشور از نامزدی "عبدالفتاح السیسی" وزیر دفاع مصر در انتخابات ریاست جمهوری این کشور حمایت می کنند.

- "عمران الزعبی" وزیر اطلاع رسانی سوریه اعلام کرد که در مورد تفسیر توافقات ژنو 1 اختلاف نظر وجود دارد.

- "بشار الجعفری" نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد اظهار داشت که قطر، عربستان سعودی و ترکیه با اعزام تروریست ها به سوریه در این کشور دخالت می کنند.

- "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد که "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه منافع شخصی خود را به منافع ملی سوریه ترجیح می دهد.

- منابع امنیتی عراق اعلام کردند که بیش از 50 نفر از افراد مسلح در استان الانبار کشته شدند.

- در حمله به یک ایست بازرسی در استان بنی سویف مصر 5 نیروی امنیتی کشته و 2 نفر زخمی شدند.

- نیروهای امنیتی اوکراین به محل تحصن مخالفان حمله کردند و گفته می شود بر اثر این حمله 5 نفر کشته شده اند.

- دیپلمات کره جنوبی در لیبی 3 روز پس از ربوده شدنش در این کشور آزاد شد.

- سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که خشونت دولت مصر از ماه جولای تاکنون در این کشور بی سابقه بوده است.

- "صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که کابینه "بنیامین نتانیاهو" به جای صلح خواهان توسعه شهرک ها است.

- "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا بر ضرورت پیوستن عشایر عراق به ارتش این کشور تاکید کرد.

- اتحادیه اروپا نسبت به نتیجه ندادن مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی هشدار داد.