جودو کاران کرمانشاهی به یک پیروزی و دو شکست دست یافتند

حسین حاج اقلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم هیات جودو کرمانشاه عصر روز گذشته (چهارشنبه) به مصاف تیم های خانه جودو اهواز، باشگاه علی حیدر و صنایع سنگ قاسمی فر رفت که در اولین مسابقه پیروز شد اما نتیجه دو دیدار دیگر خود را واگذار کرد.

وی افزود: تیم هیات جودو کرمانشاه ابتدا و در دور چهارم به مصاف خانه جودو اهواز رفت و جودو کاران کرمانشاهی توانستند با ارائه بازی های منطقی با حساب "هفت بر 2 " صاحب پیروزی شوند.

حاج اقلی ادامه داد: این تیم سپس در دور پنجم مقابل باشگاه علی حیدر رفت که نتیجه این مسابقه را " شش بر سه " به حریف واگذار کرد.

دبیر هیات جودو کرمانشاه خاطرنشان کرد: تیم کرمانشاه در دور هفتم به مصاف صنایع سنگ قاسمی فر رفت که در دیداری نزدیک "پنج بر چهار " نتیجه را واگذار کرد تا در مجموع توفیق چندانی برای این هفته کسب نکرده باشد.

حاج اقلی افزود: تیم هیات کرمانشاه در گروه اول مسابقات لیگ دسته یک جودو کشور با تیم های رستوران شب های گلوبندک،باشگاه علی حیدر، امید چناران،صنایع سنگ قاسمی فر و خانه جودو اهواز هم گروه شده است.

وی خاطرنشان کرد: در پایان مرحله مقدماتی، دو تیم از هر گروه که مجموعا چهار تیم می شوند به مرحله بعدی صعود می کنند.