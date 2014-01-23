چهار جشنواره فرهنگی هنری در ایام دهه فجر در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو بیات صبح پنجشنبه در شورای اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: جشنواره موسیقی فجر استان در همدان، جشنواره ادبی فجر استان در شهرستان کبودراهنگ و جشنواره شعر فجر استان همدان در شهرستان اسدآباد برگزار خواهند شد.
بیات ادامه داد: اکران همزمان فیلمهای سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر در همدان همزمان با برگزاری جشنواره در تهران از دیگر برنامه های فرهنگی و هنری این اداره کل در سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران است.
وی با بیان اینکه اکران همزمان فیلم های جشنواره فیلم فجر امسال، از 14 تا 24 بهمن ماه در همدان صورت می گیرد، اظهار داشت: سالن سینما قدس برای این منظور در نظر گرفته شده است و تمامی فیلم های جشنواره با کیفیت دیجیتال برای تماشاگران اکران می شود.
بیات در خصوص تعداد فیلم هایی که قرار است در این فستیوال سینمایی در همدان اکران شود گفت: حدود 15 فیلم برای این منظور در نظر گرفته شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان تاکید کرد: برگزاری جشنواره فیلم فجر در استان همدان با توجه ویژه استاندار به فرهنگ و رونق فرهنگی استان مقدور شد و استانداری برای برگزاری این جشنواره نقش پر رنگی داشت.
ستاد استانی جشنواره فیلم فجر در همدان فعال می شود
بیات اضافه کرد: برای برگزاری هرچه بهتر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در همدان، ستاد استانی جشنواره در روزهای آتی تشکیل می شود.
وی همچنین با تشریح سایر برنامه های فرهنگی و هنری دهه فجر امسال اضافه کرد: جشنهای مردمی در کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان، نمایشگاه عکسهای انقلاب، نمایشگاه مطبوعات دوران انقلاب و نمایشگاه کتاب، اجرای جنگ شادی در مجتمعهای فرهنگی و هنری، کنسرتهای موسیقی و نمایشهای خیابانی و صحنهای از جمله این برنامه ها است.
بیات ساماندهی فعالیتهای فرهنگی و هنری، حمایت مادی و معنوی از مراکز فرهنگی و هنری و تسهیل در صدور مجوزها را از جمله اصول کاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان برشمرد و گفت: انجمنهای ادبی و گروههای نمایش بر اساس میزان فعالیت و با نظارت معاونت فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، از حمایت مالی برخوردار میشوند.
وی با تأکید بر اینکه در مراحل بعد سایر انجمنها هم حمایت خواهند شد، عنوان کرد: مدیران ادارههای شهرستان، باید از پتانسیلها و ظرفیت هر شهرستان به خوبی استفاده کنند.
معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز در این جلسه با تأکید بر برونسپاری برنامههای فرهنگی و هنری گفت: این امر علاوه بر تقویت بخش خصوصی در راستای برگزاری هرچه بهتر برنامههای مختلف نیز تأثیرگذار خواهد بود.
هادی فیضمنش ادامه داد: برای انجمنهای مختلف استان همدان در سال آینده، برنامههای زیادی در نظر گرفتهایم که بر اساس برنامهریزی دقیق، عملیاتی خواهند شد.
وی ساماندهی فعالیتهای فرهنگی و هنری، حمایت مادی و معنوی از مراکز فرهنگی و هنری و تسهیل در صدور مجوزها را از جمله اصول کاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برشمرد.
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