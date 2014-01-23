هتریک لوکا در راه بازگشت به کویر/ لوکا آخرین تیر مس

به گزارش خبرنگار مهر، شکست مس در مقابل تیم مدعی فولاد و نمایش ضعیف نارنجی پوشان وضعیت این تیم کرمانی را متشوش تر از گذشته کرد و اوضاع این تیم در حالت فراتر از بحران قرار گرفت.

مس کرمان هفت بازی تا پایان این فصل دارد که اگر نگاهی به این هفت بازی بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که بازی های سختی در پیش دارد از بازی با تیم های مدعی قهرمانی گرفته تا بازی باهم رده های تیم مس.

خداحافظی مظلومی با نارنجی پوشان/استفاء مظلومی پذیرفته شد

بعد از شکست مس در مقابل فولاد، کرمانی ها خطر سقوط را بیش از پیش حس کردند و با خداحافظی مظلومی از بازیکنان بعد از بازی شایعات چند هفته اخیر پیرامون تغییرات نیمکت مس قوت گرفت تا اینکه پرویز مظلومی رسما استعفای خود را اعلام کرد تا دست باشگاه را برای انتخاب فرد جدید باز بگذارد و بعد از تشکیل جلسه اضطراری توسط هیئت مدیره باشگاه، اعضاء هیئت مدیره با کناره گیری مظلومی موافقت کردند.

شاید اگر کمی زودتر مظلومی به این نتیجه می رسید که دیگر به درد مس کرمان نمی خورد اکنون زمان بیشتری برای فرد جدید بود تا بتواند تیم را از آب و گل در آورد.

بازگشت 3 باره لوکا بوناچیچ به کرمان

حرف و حدیث هایی که در هفته های پیش شنیده می شد بازگشت سه باره لوکا بوناچیچ به کرمان بود که با استعفای مظلومی این شایعه قوت گرفت و گفته می شود لوکا به زودی قراردادش را با مس امضا می کند.

البته گفتنی است که تیم تراکتورسازی هم به دنبال بوناچیچ است و شرایط مس با تراکتور بسیار متفاوت است اما به دلیل محبوبیت و سابقه ایی که لوکا در کرمان دارد، این مربی بد اخلاق کروات به نیمکت مس نزدیک تر است.

بوناچیچ پیش از این هدایت نارنجی پوشان را بر عهده داشته است که در هر دو دوره کارنامه موفقی از خود به جای گذشته است و از محبوبیت خاصی نزد فوتبال دوستان کرمانی برخوردار است.

مطمئنا این مربی کروات کار سختی را در پیش رو دارد تا بتواند مس را در لیگ برتر حفظ کند و تنها نباید به داشتن محبوبیت در کرمان دلخوش باشد، زیرا محبوبیت نزد هواداران به تنهایی نمی تواند عامل موفقیت باشد و باید دانش فنی مربی و تلاش بازیکنان را هم در زمین دید که متاسفانه در بازی های اخیر مس کرمان این مسئله مشاهده نشده است.

اگر واقع گرایانه به اوضاع مس نگاه کنیم نباید انتظار معجزه از لوکا داشت همانطور که مربیان قبلی نتوانستند جادو کنند و اکنون مس تنها با یک برد از 23 بازی در قعر جدول جای گرفته است.

در هر شرایطی لوکا باید فصل آینده هم در مس بماند و تنها برای این چند بازی باقی مانده به کرمان نیاید؛ کاری که در فصل های گذشته انجام نشد و این مربی کروات با نتایج خوبی که گرفته بود از مس دور ماند.

باشگاه مس کرمان در سیاست گذاری اشتباه کرده است و با توجه به مدیریت ضعیف در ابتدای فصل هزینه های زیادی صرف کنار گذاشتن و سر کار آوردن مربیان کرده است و باز به گزینه فصل پیش خود رسید.

تعویض 4 مربی مس در یک فصل

با آمدن بوناچیچ مس چهارمین سرمربی خود را در این فصل می بیند، مجتبی تقوی تیم را بست، محمود یاوری با مس لیگ را شروع کرد، در ادامه پرویز مظلومی آمد و رفت، و در حال حاضر مس در انتظار لوکا است.

حال باید دید تیر آخر مس که در شرف قرار گرفتن در کمان است می تواند در لیگ برتر بنشیند؟!