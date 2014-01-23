بسیاری از مشکلات زیست محیطی خوزستان معلول عملکرد خودمان است

جاسم مرمضی شامگاه گذشته در جلسه شورای اداری خوزستان گفت: شیلات و محیط زیست یک زیستگاه محیطی با ارزش حساب می شوند که بسیار به هم مرتبط و نزدیکند، در این عرصه مشکلات و ناهنجاری های زیادی وجود دارد که برخی خارج از اراده ما و بسیاری دیگر معلول عملکرد خودمان هستند.

وی افزود: ریزگردها، خشکسالی حاصل از گرم شدن کره زمین در چند سال اخیر و افزایش گازهای گلخانه ایی از جمله مشکلاتی هستند که به علت شرایط طبیعی پیش آمده اند در حالی که مسایلی مانند آلاینده های فاضلابی، پساب های نیشکر، آلودگی سواحل دریاها و رودخانه ها و تهدید و تخریب زیستگاه ها از مشکلات ساخته دست بشر هستند که ما با دست خود ایجاد کرده ایم که خروجی های آن مشکلاتی است که استان و کشور را درگیر کرده است.

مشاور استاندار خوزستان در امور حفاظت محیط زیست، شیلات و آبزیان تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که متاثر از بی توجهی انسانها متحمل ضررهای زیادی شده است تالاب ها هستند که بر طبق یک آزمایش پژوهشی جنبه اقتصادی و درآمدزایی هر هکتار تالاب یا ذخایر آبی 14 هزار دلار در سال برآورد شده است در حالی که این برآورد برای مناطق جنگلی دو هزار دلار در سال است.

مرمضی با اشاره به وضعیت کنونی تالاب شادگان عنوان کرد: هزینه پژوهش در خصوص تالاب شادگان در قالب یک تز دکتری پنج هزار و هشتصد و بیست و پنج میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با بیان اینکه در گذشته صید در این تالاب با ساده ترین شکل و حداقل نفرات و تجهیزات صورت می گرفته است، بیان کرد: طبق پژوهش آزمایشی صورت گرفته در سالهای 74 و 75 از تالاب شادگان که در قالب چندین دفترچه به چاپ رسیده است میزان صیدی که در آن سال ها ثبت شده 15 هزار تن در سال بوده که دو هزار و 600 تن از آنها توسط حیوانات و به شکل های مختلف صید شده است و بر اساس همین آمارگیری تعداد صیادان نیز پنج هزار و 257 نفر بر آورد شده است.

مشاور استاندار خوزستان در امور حفاظت محیط زیست، شیلات و آبزیان اظهار کرد: از دیگر آمارهای ارایه شده در این پژوهش، میزان دامها است که شامل 130 هزار رأس دام بوده که 62 درصد از علوفه آنان از خود تالاب تهیه می شده است و همچنین ثبت 3/16 درصد میزان توده های گیاهی موجود در این تالاب و 36 گونه ماهی از سری این آمارهاست که میزان گوشت قرمز تولید شده از ماحصل این تالاب نیز یکهزار و 661 تن به ثبت رسیده است. شکار پرنده نیز یکی دیگر از صید های تالاب های شادگان است که برای آن بین 130 الی 200 گونه پرنده و خزنده و پستاندار منظور شده است.

مرمضی ادامه داد: در پژوهش بعدی در سال های 78 و 79 میزان صید 866 هزار تن و تعداد صیادان چهار هزار و 363 نفر و در آمار پژوهشی سالهای 86 و 87 میزان صید به سه هزار و 360 تن و تعداد صیادان به دو هزار و 370 صیاد تقلیل پیدا کرد.

وی با اشاره به این موضوع که یکی از استفاده های مستقیم از تالاب به عنوان یک مرکز تکثیر آبزیان به صورت طبیعی است، گفت: ارزش اقتصادی تالاب به خاطر شاخص های زیست محیطی آن است. همچنین در تالاب شادگان نی هایی از جنس بردی وجود دارد.

مشاور استاندار خوزستان در امور حفاظت محیط زیست، شیلات و آبزیان گفت: در بخش غربی دشت آزادگان تالاب هور العظیم قرار دارد که بیشتر استفاده از این محل از طریق دامداری و به خصوص گاومیش داری است.

مرمضی اظهار کرد: از دیگر آبزیان هور العظیم ماهی گتان و بنی است که کشور چین در پروتکلی که با ایران امضا کرده متقاضی صدور بنی به کشور خود و سرمایه گذاری برای تکثیر و پرورش آن در کشور خود بودند و در عوض آن یک گونه ماهی از کشور خود به ایران صادر می کنند.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم تالاب های خود را در استان با دریاچه ارومیه مقایسه کنیم در می یابیم که فاصله بسیار است، در دریاچه ارومیه فقط یک نوع موجود زنده وجود دارد که آنهم فقط در آب شور ماندگار است و هیچ گونه استفاده دیگری ندارد حمایت مردم ارومیه از آن تا جایی بود که سخنگوی دولت نیز به آن اشاره کرد در حالی که متاسفانه ما هنوز قدر این گنجینه های موجود در استان را نمی دانیم.