هفت فروشگاه تعاونی برای توزیع سبد غذایی مردم نهاوند در نظر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رضایی صبح پنجشنبه در جمع اعضا هئیت مدیره فروشگاه های تعاونی شهرستان نهاوند در سالن کنفرانس اداره صنعت و معدن و تجارت گفت: در اولین دوره توزیع سبد غذایی رایگان توسط دولت اقلامی نظیر برنج، روغن، پنیر، تخم‌مرغ و مرغ در سبد کالایی قرار گرفته و در مراحل بعدی اهدای این سبد کالایی، امکان افزوده شدن برخی اقلام ضروری دیگر نیز وجود دارد.

رضایی افزود: در بررسی راهبردها، اهداف و رویکردهای بخش بازرگانی داخلی کشور، مقرر شده تا جامعه هدفی برای توزیع سبد کالایی تعریف شود که در این زمینه کارکنان و مستمری بگیران دولت، مستمری بگیران تامین اجتماعی، مددجویان بهزیستی، کارگران، مددجویان کمیته امداد، خبرنگاران و دانشجویان متأهل از جمله افراد این گروه هدف هستند که در صورت لزوم گروه‌های دیگری نیز از اقشار مختلف جامعه به آن اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: سیاست‌گذاری‌های بازرگانی داخلی برای عدم بروز وقفه و خلل در عرضه و تامین کالاهای مورد نیاز مردم طرح‌ریزی و ذخیره سازی کالاها نیز صرفا برای تنظیم ثبات بازار انجام می‌گیرد تا در زمان‌های مورد لزوم در بازار عرضه شود.

رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان نهاوند عنوان کرد: در شهر نهاوند هفت فرشگاه تعاونی فرهنگیان، اتکا، شبکه بهداشت، 15 خرداد، سپاه، رفاه و تعاونی روستایی برای توزیع مرحله ای سبد غذایی رایگان بین خانوارهای تعیین شده انتخاب شده اند.

مجتبی رضایی بیان داشت: در سه بخش مرکزی، زرین دشت و خزل نهاوند نیز توسط بخشدار هر بخش یک نفر بعنوان نماینده انتخاب و معرفی شده تا کار توزیع سبد غذایی رایگان در سه بخش مذکور را انجام دهد.

رضایی اظهار داشت: دولت در بخش بازرگانی مصمم است با تصمیم‌سازی‌های خود نقش دلالان را کاهش داده و با برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و دائمی و فروشگاه‌های بزرگ ضمن حمایت از تولید داخلی و ایجاد ثبات و بهسازی نظام توزیع و تولید، رفاه و امنیت اقتصادی مراجعه کنندگان را نیز تامین کند.