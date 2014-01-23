سقوط شاخص بورس به کانال 82 هزار واحد/ آغاز پرداخت تسهیلات جدید خرید مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، سقوط شاخص بورس به کانال 82 هزار واحد از مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته جاری است. برخی شایعات مطرح در بازار سهام به افت شاخص و تشکیل صف های طولانی فروش برای سهام برخی شرکتها دامن زد. شاخص کل بورس در پایان معاملات هفتته جاری به 82 هزار و 28 واحد رسید و تنها یک قدم تا کانال 81 هزار واحد فاصله دارد.

این در حالی است که شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با رد شایعات مربوط به تغییر احتمالی رئیس کل سازمان بورس و اوراق بهادار، به سهامداران بورس توصیه کرد که تحت تاثیر این قبیل شایعات یا افت کوتاه مدت شاخص بازار، اقدام به فروش سهام خود نکنند و در عین حال گفت: دستکاری احتمالی شاخص‌های بازار بورس برای هدایت سرمایه های بورس به سمت بازار مسکن شایعه است.

پرداخت 1227 میلیاردتومان تسهیلات به تولید

معاون اقتصادی بانک مرکزی، رقم تسهیلات پرداختی به تولید در 8 ماهه ابتدای امسال را 1227 میلیارد تومان که 39 درصد آن به صنعت و کشاورزی اختصاص یافته است، اعلام کرد و گفت: این در حالی است که نگرانی نسبت به اینکه تسهیلات بانکی در مسیر واقعی مورد استفاده قرار گیرد، همواره وجود دارد.

اکبر کمیجانی در گفتگو با مهر در مورد اولویت بندی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش های مختلف اقتصادی توسط نظام بانکی کشور گفت: بانک ها وضعیت مشتری، ریسک پروژه، توانمندی بازپرداخت تسهیلات مشتری و سایر ملاک ها و معیارها در پرداخت تسهیلات را مورد توجه قرار می دهند و بر اساس آن به متقاضیان تسهیلات می پردازند.

هشدار بانک مرکزی به سپرده‌گذاران

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اعلام هشدار جدی بانک مرکزی برای انجام اصلاحات مدنظر در شبکه بانکی کشور گفت: بانک مرکزی در راستای وظائف قانونی خود که حفظ دارایی های مردم و کاهش ریسک در شبکه بانکی است، از برخی مؤسسات اعتباری خواسته است تا اصلاحات لازم را در عملکردها و شیوه های مدیریتی خود انجام دهند.

وی اظهارداشت: مؤسسات اعتباری حذف شده از سایت بانک مرکزی، پیش از این مکلف شده بودند سلسله اقداماتی را در راستای نزدیک شدن به استانداردهای بانکی مورد نظر این بانک انجام دهند. بر همین مبنا نیز بانک مرکزی با فعالیت آنها موافقت اصولی کرده و برنامه زمان بندی شده ای را هم برای اقدامات آنها تعیین کرده بود.

پرداخت تسهیلات 35 و 50 میلیونی به شعب بانک مسکن ابلاغ شد

مدیر مرکز برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن از ابلاغ بخشنامه شورای پول و اعتبار به شعب بانک مسکن و اجرایی شدن آن از روز شنبه این هفته خبرداد.

ابوالقاسم رحیمی انارکی درباره ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار درباره تسهیلات 10 ، 35 و 50 میلیون تومانی مسکن افزود: کسانی که متقاضی استفاده از تسهیلات جدید بانک مسکن هستند، اگر از قبل اوراق تسهیلات امتیاز مسکن تهیه کرده اند می توانند تشکیل پرونده دهند و کسانی که اوراق ندارند باید کد بورس بگیرند و سپس برای خرید اقدام کنند.

کاهش قیمت سکه و ارز

در هفته جاری پس از انتشار اخبار توافقات ژنو، قیمت سکه و انواع ارز در بازار کاهش یافت، البته این روند دوباره تا حدودی تغییر کرد و قیمت ها به وضعیت قبل بازگشت. به طوریکه دیروز نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در بازار 867 هزار تومان، نیم سکه 436 هزارتومان، ربع سکه 263 هزارتومان و گرمی 172 هزار تومان بود.

نرخ هر دلار آزاد برای فروش 2955 تومان، هر یورو 4000 تومان، هر پوند 4850 تومان و هر درهم امارات 806 تومان اعلام شد.

سناریوی جدید دستمزد 93 رونمایی شد

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اعلام اینکه نمایندگان وزارت کار اجرای مدل جدید تعیین دستمزد کارگران در سال 93 که پیش تر اعلام شده بود را دشوار دانستند گفت: از هفته آینده که نشست با نامه نگاری وزارت کار آغاز می شود، گفتگوها به شیوه سال‌های گذشته و به روش تکراری چانه زنی کارگران و کارفرمایان دنبال می شود.

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست ویژه نمایندگان کارگران با مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه در خلال برگزاری مجمع عمومی مجمع نمایندگان کارگران ایران خبر داد و گفت: با حضور معاون روابط کار وزارت کار و برخی دیگر از مسئولان این وزارتخانه، نشست بررسی موضوع "کارشایسته و مزد منصفانه" مطرح و بررسی شد.

وی اظهارداشت: یک اسلاید نمایشی (پاور پوینت) از سوی کارگروه ویژه دستمزد کارگران آماده شده بود که با محوریت مزد منصفانه مطرح شد. همچنین صحبت شد که تورم به کارگران ارتباطی ندارد و کارفرمایان باید به سراغ متولی تولید تورم که همان سیاست های غلط دولت است بروند.

طرح جدید حذف سهمیه‌های ویژه بنزین

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با تشریح طرح ساماندهی سهمیه‌های ویژه بنزین برخی از خودروها، اعلام کرد: با اجرای این طرح سهمیه‌های ویژه ماهانه بنزین 400 تا 120 لیتری برخی از خودروها به 60 لیتر در ماه کاهش می‌یابد.

سید مجتبی شفیعی در گفتگو با مهر درباره جزئیات طرح ساماندهی سهمیه بنزین خودروهایی ناوگان حمل و نقل عمومی، گفت: برخی از خودروها همچون انواع وانت بارها با وجود دریافت سهمیه‌های بنزین نیمه یارانه ای با قیمت 400 تومانی اما عملا در خدمت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور نیستند.

وی با اعلام اینکه از این رو طرح ساماندهی سهمیه‌های ویژه بنزین وانت بارها آغاز شده است، تصریح کرد: در حال حاضر حدود دو میلیون وانت بار در سطح کشور به عنوان وانت بار حمل و نقل عمومی فعالیت می‌کنند.

کلیه بازنشستگان مشمول دریافت سبد کالایی رایگان دولت شدند

بهمن حاج‌علی مدیر اجرایی طرح سبد کالا به بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی اطمینان داد که حتما سبد کالایی امسال را در دو مرحله دریافت خواهند کرد. دولت هیچ برنامه ای برای حذف بازنشستگان از طرح سبد کالایی نداشته و ندارد و اطمینان می دهیم که حتما سبد کالایی به این گروه تعلق می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه دولت به تعهد خود مبنی بر ارایه یک سبد کالایی در بهمن ماه و یک سبد کالایی در اسفندماه پایبند است، گفت: در نیمه اول بهمن ماه، حتما سبد کالایی را عرضه خواهیم کرد و جای نگرانی نیست.

برنامه‌های آخوندی برای خروج بازار مسکن از رکود

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای خروج بازار مسکن از رکود، گفت: برای خروج رکود از بازار مسکن برنامه‌هایی از جمله روش‌های تامین تسهیلات در نظر داریم تا قدرت خرید مسکن افزایش یابد.

عباس آخوندی بابیان اینکه باید با تحریک تقاضا و افزایش تولید برای خروج از وضعیت رکود، برنامه‌هایی را اجرا کرد، گفت: با انواع روش‌های مالی زمین و ساختمان و راه اندازی صندوق‌های پس انداز با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار این برنامه را اجرایی کنیم.

وی در خصوص احتمال افزایش بیشتر سقف وام مسکن، افزود: به دنبال این هستیم که سقف وام مسکن برای شکستن رکود بازار افزایش پیدا کند و پیگیر این موضوع از بانک مسکن هستیم.

وضعیت ذخیره آب 290 دشت منفی شد

وزیر نیرو با هشدار نسبت به دلیل افزایش برداشت بی رویه از آبهای سطحی و خطر شوری آب، گفت: بیلان آبی 290 دشت از مجموع 609 دشت آبی کشور منفی است.

حمید چیت چیان با بیان مشکلات ذخیره آب در کشور گفت: برنامه های احداث شبکه های آبیاری و زهکشی از ساخت سدها عقب است اما با استفاده از منابع فاینانس بین المللی می توان احداث شبکه ها را به روز کرد.