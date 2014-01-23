اظهارات بنی عقیل صحت ندارد/ برای روشن شدن حقایق رو در رو صحبت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، "مجتبی بنی عقیل" بازیکن فصل گذشته بسکتبال شهرداری گرگان که در حال حاضر در ذوب آهن اصفهان بازی می کند، بعد از بازی مقابل شهرداری گرگان در گفتگو با مهر، مسئولان باشگاه شهرداری و به ویژه مربیان آن را مورد انتقاد قرار داد و مسائلی را در خصوص اتفاقات ابتدای فصل جاری لیگ بسکتبال بیان کرد.

اسدالله کبیر که از ابتدای این فصل به دلیل طرد بازیکنان بومی از جمله مجتبی بنی عقیل مورد انتقاد قرار گرفته بود به اظهارات بنی عقیل واکنش نشان داد.

سرمربی بسکتبال شهرداری گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر، ابتدا به مسائل پیش از شروع فصل جاری لیگ برتر بسکتبال اشاره کرد و گفت: قبل از شروع بازی های این فصل ما یک بازی خیریه با تیم ملی برگزار کردیم، آن زمان با بنی عقیل تماس گرفتم و گفتم که در این بازی شرکت کند که او هم آمد و فردای آن روز در تمرینات از من پرسید که تکلیف من چیست؟ من هم به او گفتم که تا نهایتاً 60 میلیون می توانیم به تو بدهیم، او همان لحظه پذیرفت و تشکر کرد اما از فردای آن روز غیبش زد.

کبیر در ادامه گفت: بعد از آن متوجه شدیم که سر تمرین تیم های دیگر رفته و پس از آنکه با آن تیم ها به توافق نرسید به گرگان برگشت، این رفتار او به مدیرعامل تیم بر خورد و مدیر اعلام کرد که دیگر آن مبلغ تعیین شده یعنی 60 میلیون تومان را به او نمی دهد.

وی تصریح کرد: بنی عقیل پیش خود فکر کرده بود که می تواند سر تمرین هر تیمی که دوست دارد شرکت کند و اگر با آن ها به توافق نرسید به گرگان برگردد.

سرمربی شهرداری در ادامه در مورد قرارداد بنی عقیل بیان کرد: او در شکایت نامه ای که به فدراسیون فرستاده است اعلام کرده که فصل گذشته من با او قرارداد امضا کرده ام در حالی که زمانی که او قرارداد را امضا کرد من آلمان بودم.

اسدالله کبیر افزود: اول فصل به او گفتم که 20 درصد به مبلغ قرارداد فصل پیش اضافه می کنیم، بین عقیل سال گذشته 45 میلیون تومان گرفته بود و با احتساب 20 درصد افزایش به 54 میلیون تومان می رسید، با این وجود و با توجه به اینکه سقف قرارداد تیم 60 میلیون بود به او این مبلغ را پیشنهاد کردیم.

وی ادامه داد: بنی عقیل بازیکن گرگانی بود و دوست داشتیم که در این شهر بماند به همین خاطر به او سقف قرارداد را پیشنهاد کردیم اما او نپذیرفت.

کبیر درباره ادعای بنی عقیل مبنی بر "دستکاری کردن" قرارداد وی گفت: مگر می شود قرارداد بازیکنی را بدون اینکه او متوجه شود دستکاری کرد؟ او از همان ابتدا با ما قرارداد 2 ساله داشت و این صحبت هایی که می کند صحیح نیست.

سرمربی تیم شهرداری گرگان اظهار کرد: او گفته که من در راهروهای فدراسیون با او قرارداد سفید بستم در حالی که آن زمان من ایران نبودم!

وی تصریح کرد: آیا امکان دارد بازیکنی که در تیم های مختلف بازی کرده "قرارداد سفید" امضا کرده باشد؟ قسم می خورم که او این کار را نکرده است، افرادی که چنین ادعایی می کنند دلشان برای شهرشان نمی سوزد و فقط به فکر منافع شخصی و مسائل دیگر هستند.

وی افزود: من نمی دانم چرا بعضی ها به مردم دروغ می گویند؟ من دوست دارم که بیاییم رودرروی هم بنشینیم تا حقایق مشخص شود.

کبیر مبلغ قرارداد خود را هم اندازه بالاترین قرارداد بازیکنان اعلام و اظهار کرد: من به اندازه سقف قرارداد بازیکنان یعنی همان 60 میلیون دستمزد می گیرم، هیچ مربی نمی تواند با این بازیکنان و داشته هایی که داریم بهتر از این نتیجه بگیرد.

وی در مورد بودجه این فصل شهرداری گفت: بودجه ای که اول فصل برای بسکتبال شهرداری در نظر گرفته بودند 400 میلیون تومان بود. 200 میلیون آن را صرف پاداش به عوامل موفقیت تیم در فصل گذشته کردیم، با درخواستی که از شهردار داشتیم بودجه کل این فصل را به 500 میلیون رساندیم.

وی خاطرنشان کرد: من در حال تهیه گزارشی در این مورد هستم و آن را در صحن علنی شورای شهر اعلام خواهم کرد، ضمن اینکه بر خلاف گفته وی، بودجه باشگاه ذوب آهن 4 میلیارد تومان است و با شهرداری قابل مقایسه نیست.

کبیر در پایان گفت: بنی عقیل از ما به کمیته انضباطی شکایت کرده و ما هم جوابیه ای به فدراسیون فرستاده ایم، تا چند وقت دیگر مشخص می شود که چه کسی راست می گوید.