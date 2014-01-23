تنها راه نزدیک شدن جوامع به هم گفتگو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی عصر روز چهارشنبه پیش از شرکت در مراسم افتتاحیه چهل و چهارمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس در دیدار خوش آمد گویی پروفسور کلاوس شوآب، زمینه ها برای سرمایه گذاری در همه بخش های اقتصادی در ایران را مساعد توصیف کرد.

روحانی در ادامه خطاب به رئیس اجلاس مجمع جهانی اقتصاد، شرکت در این اجلاس را فرصت مغتنمی برای ایران و همه شرکت کنندگان دانست تا از ظرفیت های بالای اقتصادی ایران آشنا شوند.

رئیس جمهوری با تقدیر از هر اقدامی که منجر به نزدیک شدن افکار به یکدیگر و بهبود کیفیت زندگی بشریت می شود؛ اجلاس داووس را در همین راستا ارزیابی کرد و گفت: بهترین راه برای حل اختلافات و یا کم کردن آنها گفتگو است و ما هیچ راهی بهتر از گفتگو سراغ نداریم چون تنها راهی است که می تواند جوامع مختلف را به هم نزدیک کند.

دکتر روحانی اجلاس داووس را فرصتی برای پاسخگویی به سوالات مختلف درباره جمهوری اسلامی ایران، برنامه های جدید دولت و دکترین او در خصوص مسائل مختلف از جمله اقتصاد و سیاست خارجی دانست و گفت: از انتخابات ریاست جمهوری به این سو، جامعه ایران تغییر کرده است و این نشان می دهد که اراده جدیدی در ملت ایران پدید امده است .

رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران از هر لحاظ از جایگاه بسیار ویژه ای در منطقه برخوردار است ،گفت: هر تحول اقتصادی که در ایران رخ دهد قطعا تحول جدیدی در مسائل منطقه ایجاد خواهد کرد.

پروفسور شوآب : حضور دکتر روحانی در داووس علامت مثبتی به جامعه جهانی است.

در این دیدار پروفسور شوآب رئیس اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس با تبریک پیروزی دکتر روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران گفت: پس از این انتخابات فضا و ذهنیت جدیدی در داخل و خارج از ایران بوجود امده و من به عنوان کسی که با ایران و ایرانیان و تاریخ ایران آشنایی دارم این موضوع را به خوبی احساس می کنم و از آن بسیار خوشحال هستم.

وی در ادامه افزود: من احترام بسیاری برای ایران و ایرانیان قائل هستم. نقش ایران در تاریخ همیشه زبانزد بوده است و ارمغان ایران برای تاریخ انکار ناپذیر است

رئیس چهل و چهارمین اجلاس مجمع جهانی اقتصادی در ادامه حضور دکتر روحانی در اجلاس داووس را علامت بسیار بزرگ و مثبتی به جامعه جهانی قلمداد کرد و گفت : حضور شما نه فقط برای ۲۵۰۰ رهبر سیاسی، اقتصادی و فعالان عرصه های مختلف اقتصادی که در اینجا شرکت کرده اند بلکه برای همه کشورهای جهان الهام بخش خواهد بود.