به گزارش خبرنگار مهر، میر احد حسینی پنج شنبه در گفتگو با خبرنگارن با اعلام این خبر افزود: امسال 170 دوره آموزشی برای سه هزار و 200 نفر از مدیران، بازرسان و کارکنان شرکت‌های تعاونی به میزان 65 هزار نفر - ساعت برگزار گردیده است.

وی به ضرورت برگزاری بیش از پیش دوره‌های آموزشی برای شرکت‌های تعاونی تاکید کرد و گفت: فعالیت‌های تعاونی‌ها از آنجا که به صورت کار گروهی و دسته جمعی است به هیچ عنوان از آموزش بی‌نیاز نیست، زیرا برای رسیدن به هدف یا اهداف مشترک تعاونی‌ها الزاماً باید به امر آموزش و توانمندسازی مدیران، اعضاء و کارکنان پرداخته شود.

حسینی با بیان اینکه دوره های مدیریتی، مالی و مالیاتی و حقوق تعاون از جمله دوره های آموزشی برگزار شده می باشد، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکرد افزایش سطح کیفی تعاونی‌ها، بالا بردن سطح علمی و کارآیی مدیران با هدف افزایش بهره وری مورد توجه قرار گرفته چراکه ارائه آموزش‌های مورد نیاز در این خصوص موجب کاهش مشکلات تعاونی‌ها خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر دوره های کوتاه مدت، مرکز آموزش علمی کاربردی تعاون تبریز نیز با هدف افزایش دانش و آگاهی مدیران تعاونی ها، پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی و اجرای دوره های بلند مدت را در دستور کار خود دارد.