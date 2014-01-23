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۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۳۳

حسینی:

برگزاری 170 دوره آموزشی برای مدیران شرکت‌های تعاونی آذربایجان شرقی

برگزاری 170 دوره آموزشی برای مدیران شرکت‌های تعاونی آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از برگزاری 170 دوره آموزشی برای مدیران شرکت‌های تعاونی استان در سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میر احد حسینی پنج شنبه در گفتگو با خبرنگارن با اعلام این خبر افزود: امسال 170 دوره آموزشی  برای سه هزار و 200 نفر از مدیران، بازرسان و کارکنان شرکت‌های تعاونی به میزان 65 هزار نفر - ساعت برگزار گردیده است.

وی به ضرورت برگزاری بیش از پیش دوره‌های آموزشی برای شرکت‌های تعاونی تاکید کرد و گفت: فعالیت‌های تعاونی‌ها از آنجا که به صورت کار گروهی و دسته جمعی است به هیچ عنوان از آموزش بی‌نیاز نیست، زیرا برای رسیدن به هدف یا اهداف مشترک تعاونی‌ها الزاماً باید به امر آموزش و توانمندسازی مدیران، اعضاء و کارکنان پرداخته شود.

حسینی با بیان اینکه دوره های مدیریتی، مالی و مالیاتی و حقوق تعاون از جمله دوره های آموزشی برگزار شده می باشد، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با رویکرد افزایش سطح کیفی تعاونی‌ها، بالا بردن سطح علمی و کارآیی مدیران با هدف افزایش بهره وری مورد توجه قرار گرفته چراکه ارائه آموزش‌های مورد نیاز در این خصوص موجب کاهش مشکلات تعاونی‌ها خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر دوره های کوتاه مدت، مرکز آموزش علمی کاربردی تعاون تبریز نیز با هدف افزایش دانش و آگاهی مدیران تعاونی ها، پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی و اجرای دوره های بلند مدت را در دستور کار خود دارد.

کد مطلب 2219870

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