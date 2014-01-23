دهه فجر امسال 600 برنامه فرهنگی و هنری برای کودکان و نوجوانان همدانی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز ابراهیمی صبح پنجشنبه در دومين جلسه كميته كودك و نوجوان ستاد گراميداشت دههفجر انقلاب اسلامي گفت: كميته كودك و نوجوان ستاد دههفجر انقلاب اسلامي استان همدان، به بهانه سی و پنجمین سال پیروزی انقلاب اسلامی 600 برنامه فرهنگي را در قالب 9 كميته شهرستاني برگزار ميكند.
پرویز ابراهیمی تكامل انسان بر مبناي توحيد را از اهداف انقلاب نام برد و اظهار داشت: با برنامهريزي و هماهنگي صورت گرفته همزمان با سي و پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي 600 برنامه در قالب برنامههای ديني، فرهنگی، هنري، ادبي، جشن و ورزش در نقاط مختلف استان همدان برای کودکان و نوجوانان اجرا ميشود.
وی برنامهريزي براي برگزاري برنامههاي ويژه كودكان و نوجوانان را در راستاي بیان اهداف و دلايل به وجود آمدن انقلاب نام برد و و افزود: پاسخ به سئوالات ذهن بچهها از اقدامات بنيادي كميته کودك و نوجوان ستاد دههفجر انقلاب اسلامي استان همدان است.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان افزود: آشنايي با ارزشهاي ديني و انقلابي بايد اساس برنامههاي دههفجر باشد و كميته كودك و نوجوان با برنامهريزي دقيق و مدون سعي دارد با ايجاد فضايي شاد در راستاي آشنايي بيشتر كودكان و نوجوانان با ارزشهاي انقلاب اقدام کند.
برنامههاي دههفجر با محوريت مردم برگزار شود
ابراهيمي با بيان اينكه انقلاب اسلامي يك انقلاب مردمي است، گفت: برگزاري برنامهها و مشاركت مردمي ميتواند در ماندگاري آن بسيار موثر باشد و بايد برنامههاي دههفجر با محوريت مردم برگزار شود.
مسئول كميته كودك و نوجوان ستاد دههفجر انقلاب فرهنگي، نوسازي، تحول معنوي و اخلاقي را چهار گام برنامهريزي انقلاب برشمرد و گفت: نهادينه كردن اين برنامهها بايد از دوران كودكي و نوجواني آغاز شود.
وي گفت: اقتصاد و سياست كشور زير شاخه فرهنگ است و بخش عمدهاي از اهداف انقلاب اسلامي توسعه فرهنگي است.
در اين جلسه هر يك از نمايندگان ادارات، سازمانها و نهاد هاي عضو كميته كودك نوجوان دهه فجر انقلاب اسلامي به بيان ديدگاهاي خود در حوزه برنامهريزي فعاليتها با محوريت كودك و نوجوان پرداختند.
همچنین قصهگويي خاطرات بچههاي انقلاب، معرفي وقايع و ايام، معرفي كتاب، ساخت كاردستي، معرفي شخصيت امام خميني(ره)، برگزاري نمايشگاه عكس با همكاري سازمان اسناد ملي، معرفي روز شمار انقلاب با عنوان قطار پيروزي، پخش سرودهاي انقلابي، ماكت سازي از ميادين و حضور مردم به ويژه كودكان در دوران انقلاب و شعار نويسي از برنامه هاي كميته كودك و نوجوان در ايام دهه فجر عنوان شد.
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