هشت همدانی به مسابقات دووميداني انتخابي مسابقات آسيايي اعزام شدند

مرتضي خورشيدي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات داخل سالن دووميداني در دو بخش آقايان و بانوان روز پنج شنبه سوم بهمن ماه در تهران برگزار مي شود.

رئيس هيئت دووميداني استان همدان افزود: در اين دوره از مسابقات كه به ميزباني تهران برگزار مي شود علي عالمي در رشته 800 متر، شاهين يزدان در رشته سه هزار متر، داريوش ولي نيا جو در رشته پرتاب وزنه و فرزاد بشر دوست در رشته هفت گانه از همدان در مسابقات داخل سالن حضور دارند.

وي بيان داشت: تيم دووميداني آقايان به مربي گري و سرپرستي مسعود بنوان در اين دوره از مسابقات شركت مي كنند.

خورشيدي اضافه كرد: همچنين در بخش بانوان نيز فاطمه خياطي در رشته پرتاب وزنه، سهيلا مرادي در رشته 60 متر، سميه شمي در رشته 1500 متر و زينب احد در رشته سه هزار متر در مسابقات داخل سالن حضور پيدا مي كنند.

رئيس هيئت دووميداني استان همدان عنوان داشت: تيم بانوان نيز به مربي گري و سرپرستي ليلا مرادي عاشور در اين دوره از مسابقات شركت مي كنند.

وي در پايان سخنانش گفت: برترین های مسابقات دووميداني داخل سالن که در تهران برگزار خواهد شد، براي شركت در مسابقات داخل سالن آسيايي كه 25 بهمن ماه در ژاپن برگزار مي شود، انتخاب مي شوند.