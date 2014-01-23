171 هزار تن کالا از لرستان صادر شد/ رشد 30 درصدی صادرات غیرنفتی

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز حسامی صبح پنج شنبه در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی استان لرستان با اشاره به آمار صادرات غیرنفتی استان اظهار داشت: طی 10 ماه نخست سالجاری 171 هزار تن کالا از استان صادر شده است.

وی عنوان کرد: این میزان کالا به ارزش 31 میلیون دلار در قالب انواع کالاهای صادراتی در استان صادر شده است.

حسامی یادآور شد: این کالاها در قالب انواع داروهای انسانی و دامی، محصولات لبنی، پودر کربنات کلسیم، فروسیلیسیم، سنگ، سالامبور گوسفندی، بیسکویت، محصولات بهداشتی، ظروف شیشه ای از گمرک خرم آباد به بازارهای هدف صادر شده است.

وی مقصد عمده صادرات استان را کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، رومانی، آذربایجان، هندوستان، تاجیکستان، گرجستان، ترکمنستان، قرقیزستان و یونان عنوان کرد.

معاون تجارت و توسعه خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان یادآور شد: میزان صادرات غیرنفتی استان لرستان طی سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی 12 برابر و به لحاظ ریالی 30 درصد افزایش داشته است.

حسامی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه اندازی شهرک گلخانه ای خرم آباد عنوان کرد: این شهرک طی سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: در صورت راه اندازی این شهرک تولید محصولات گلخانه ای با رویکرد صادرات محور و با بسته بندی مناسب در استان افزایش خواهد یافت.

معاون توسعه و تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان عنوان کرد: راه اندازی این شهرک گلخانه ای علاوه بر ایجاد اشتغال در این بخش، ارزشی بالغ بر سه میلیون دلار در حوزه صادرات محصولات کشاورزی به دنبال دارد.