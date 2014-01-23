غرب مازندران صنعت ندارد/ بررسی چالشهای اقتصادی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عشریه رئیس اتاق بازرگانی مازندران صبح پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی غرب استان، گفت: این جلسه به منظور بررسی مشکلات صادر کنندگان و فعالان اقتصادی غرب مازندران برگزار شده است تا نسبت به تعیین وضعیت معوقه های بانکی تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

غرب مازندران صنعت ندارد

وی افزود: از مدیران بانکهای مازندران خواستاریم که به غرب مازندران به طور ویژه نگاه کنند زیرا غرب مازندران صنعت ندارد بلکه به لحاظ ظرفیت گردشگری، پتانسیل بالایی دارد و این مهم باید هدف گذاری شده و تقویت شود.

عشریه اضافه کرد: کیوی و گل و گیاه و مرکبات از دیگر محصولاتی است که از این منطقه صادر می شود و از جمله پتانسیل های غرب مازندران است که باید دیده شوند.

وی با اشاره به قرار گرفتن 80 هزار میلیارد تومان منابع بانکی کشور در دست 30 نفر اظهار داشت: بخشی از این سرمایه باید به استان مازندران تعلق گرفته و سرمایه گذاری شود.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران ادامه داد : زمانیکه صادر کننده ای جهاد مالی می کند باید به او کمک شود و همه بانک ها باید در چارچوب نرخ و اعتبار شورای بانک ها سود بگیرند.

وی با انتقاد از بانک های خصوصی گفت: این بانک ها پیراهن مردم را هم از تنشان بیرون می آورند.

نرخ سودبانکی برای کارآفرینان کاهش یابد

محمد ترابی یکی از صادر کنندگان کیوی که 25 سال در این زمینه سابقه کار داشت، گفت: ما یک صنف صادر کننده هستیم و می خواهیم کار کنیم و به چرخه تولید کشور کمک کنیم و از مدیران می خواهیم تا نرخ سود بانکی تسهیلات را برای کارآفرینان و تولیدکنندگان کاهش دهند تا چرخه تولید ایران فعال شود.

علی افشار یکی دیگر از کارآفرینان گفت: مازاد تسهیلات بانکی زیاد است و سودهای بانکی با هم یکسان نیست که به طور مثال بانک های ملی و ملت 27 درصد سود می گیرند ولی بانک کشاورزی 16 درصد سود می گیرد.

حسین احتشامی دیگر فعال اقتصادی گفت: چطور است که با توجه به همه مصوبات قانونی که از تولید کنندگان حمایت می کنند اما بانک ها از هیچ کدام از این ها تبعیت نکرده و ضامن های ما را دستگیر می کنند و آبروریزی راه می اندازند.

همه درآمد صرف سود تسهیلات می شود

وی افزود: سودهای بانکی ما را زمین گیر کرده اند زیرا همه در آمد ما برای پرداخت سود تسهیلات به حساب بانک واریز می شود و هرچه در وثیقه و رهن بانک هم است مصادره می کنند .

محمد آذرنگ نماینده شهرک صنعتی سلمانشهر نیز گفت: مدیران کل بانک ها تدبیری اتخاذ کنند که با تقسیط معوقات به صورت 5 ساله موافقت کنند.

وی افزود: نکته جالب این است که بخش تولید 5 درصد معوقه دارد ولی همه تقصیر ها بر سر تولید کنندگان خراب می شود و این چگونهاست که با کوچکترین دیرکرد بانکی با نامه دفتر خانه حکم جلب برایمان صار می شود.

عباس رحمانی تولید کننده دیگر گفت: از وضعیت سود تسهیلات بانکی همه تولید کنندگان و فعالان اقتصادی گلایه دارند زیرا برخورد سلیقه ای بانک ها در مقابل تقسیط معوقات ما را آزار می دهد و روند اخذ معوقات با تبصره 16 قانون بودجه 92 منافات دارد.

وی افزود: از این جلسات تکراری بی حاصل خسته هستیم و انتظار داریم حداقل یک خروجی مثبت ازاین وقت گذاشتن ها داشته باشیم.

غلامرضا عشریه در حین این نشست گفت : طی تماس تلفنی با احسانی معاون برنامه ریزی استاندار وعده داده شد تا با نظر مساعد هیئت وزیران در هفته آینده طی نشستی با مدیران بانک ها شرایط تسهیل در بدهی و معوقات بانکی تولید کنندگان بررسی شود.