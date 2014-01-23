سفیر قم برابر تیم شهدای ورزش کرمانشاه پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم از مسابقات مرحله گروهی لیگ دسته اول والیبال قهرمانی مردان باشگاه های کشور طبق برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون والیبال در دومین روز بهمن ماه با انجام پنج بازی در گروه های دوگانه مرحله مقدماتی پیگیری شد.

نخستین بازی گروه دوم این رقابت ها در هفته پانزدهم بین تیم های مناطق نفت خیز جنوب و کاله جوان برگزار شد در حالی که تیم های مناطق نفت خیز و کاله جوان به ترتیب با 20 و 12 امتیاز رتبه های چهارم و پنجم جدول این گروه را در اختیار داشتند و در پایان این دیدار تیم مناطق نفت خیز توانست از فرصت بازی در خانه به بهترین شکل استفاده کرده و سه بر صفر میهمان خود را شکست بدهد و لطف بزرگی در حق تیم سفیر قم کند.

تیم والیبال شهدای ورزش کرمانشاه در دومین بازی این هفته این گروه میزبان تیم والیبال سفیر قم بود در شرایطی که تیم والیبال سفیر قم با 11 امتیاز رتبه ششم جدول را در اختیار داشت و تیم میزبان نیز با هشت امتیاز قعرنشین بود که بازی با حساب 3 بر 2 به نفع تیم سفیر قم تمام شد.

لطف تیم والیبال مناطق نفت خیز جنوب در حق تیم سفیر قم این بود که با شکست دادن سه بر صفر کاله جوان توسط تیم مناطق نفت خیز، این سفیر قم بود که بالاتر از حریف مازندرانی یعنی کاله جوان یک پله در جدول رده بندی صعود کرد و به مکان پنجم رفت.

والیبالیست های سفیر قم در دیدار خارج از خانه برابر تیم شهدای ورزش کرمانشاه در حالی به برتری رسیدند که گیم اول این بازی 25 بر 23 به سود سفیر به پایان رسید اما در گیم دوم این تیم میزبان بود که توانست با حساب 25 بر 22 صاحب برتری شده و کار را به تساوی یک بر یک بکشاند.

در گیم سوم باز هم این تیم میزبان بود که توانست سفیر قم را تحت تاثیر بازی خوب خود قرار بدهد و به برتری 25 بر 21 دست یابد تا اینکه سفیر قم در گیم چهارم به پیروزی 25 بر 22 رسید و بدین ترتیب کار برای تعیین تیم پیروز به گیم پنجم کشیده شد و در این گیم سفیر قم با حساب 15 بر 13 به برتری دست یافت و در نهایت دو امتیاز بازی را از آن خود کرد.

