به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خادمی با اشاره به تداوم خشکسالی پانزده ساله و در پی آن نابودی سفره‌های زیرزمینی، چگونگی تأمین آب در سال‌های آتی را از دغدغه‌های اصلی در این استان اعلام کرد.

خادمی گفت: با ادامه بحران کم آبی و یا بی‌آبی در بسیاری از شهرهای استان، ایجاد ظرفیت‌های جدید نظیر؛ خط محرم و احداث آب‌شیرین‌کن‌ها نیز نتوانسته پاسخگوی نیاز آبی استان باشد.

وی افزود: با استمرار بحران خشکسالی ، تمامی ظرفیت‌های جدید که عمده منابع تولید آب استان بوده، در مدار تولید قرارگرفته و در حال حاضر هیچ منابع ذخیره آب دیگری نداریم.

سرانه مصرف آب در هرمزگان 226 لیتر بر ثانیه است

خادمی در ادامه گفت: هم اکنون 400 لیتر بر ثانیه کمبود آب داریم که بایستی تا اردیبهشت‌ماه سال 93 این میزان کمبود را مرتفع سازیم تا بتوانیم تابستان سال آینده را با حداقل بحران کم آبی پشت سر بگذاریم.

به گفته وی؛ سرانه مصرف آب در هرمزگان 226 لیتر بر ثانیه است و این در حالی است که ذخیره سدها مطلوب نبوده و در وضعیت هشدار قرار دارد.

50 درصد جمعیت هرمزگان از شبکه فاضلاب بهره‌مند می‌شوند

مدیرعامل آبفای هرمزگان گفت: هرمزگان در بخش اعتبارات طرح‌های فاضلاب نیازمند توجه ویژه از سوی دولت است.

خادمی افزود: در حال حاضر 37 درصدِ جمعیت استان از شبکه جمع‌آوری فاضلاب بهره‌مند هستند که تا پایان برنامه پنجم توسعه، این میزان بهره‌مندی با ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به 50 درصد افزایش می‌یابد.

وی گفت: یک هزار و 50 میلیارد ريال نیز از فروش طریق فروش اوراق مشارکت در اجرای طرح‌های فاضلاب استان هزینه شده که این رقم سه برابر اعتبارات تخصیص داده‌شده به پروژه‌های این شرکت بوده است.

به گفته خادمی؛ طرح فاضلاب در جزاير هرمز، لاوان و ابوموسی اجراشده و در شهر بندرعباس نيز 70 درصد جمعيت اين شهر از شبكه جمع آوري فاضلاب بهره مندند . همچنين طرح فاضلاب شهرهای میناب ، رودان و جاسک در دست اجراست و مرحله اول مطالعات طرح فاضلاب شهرهاي بستك، خمير و پارسيان نيز به اتمام رسيده است.

اجرای 90درصدِ پروژه‌های آب‌شیرین‌کن در هرمزگان

مدیرعامل آبفای هرمزگان با بیان اینکه استفاده از فناوری شیرین سازی آب دریا به عنوان تنها راهکار مقابله با بحران کم آبی در استان‌های جنوبی و مرکزی، گفت: 90 درصد پروژه‌های آب‌شیرین‌کن در استان هرمزگان در حال اجراست.

خادمی افزود: در حال حاضر 14 دستگاه آب‌شیرین‌کن با ظرفیت 30 هزار مترمکعب در شبانه‌روز در حال بهره‌برداری است و 10 دستگاه آب‌شیرین‌کن نیز با ظرفیت 125 هزار مترمکعب در دست اجرا داریم.

وی افزود: برای اجرای آب‌شیرین‌کن‌های در مدار تولید 500 میلیارد ريال اعتبار از طریق بخش خصوصی هزینه شده است و تکمیل پروژه‌های در دست اجرا نیز 8 هزار و 500 میلیارد اعتبار نیاز دارد.

به گفته این مقام مسئول؛ با اتمام پروژه آب‌شیرین‌کن 100 هزار مترمکعبی بندرعباس، 50 درصد آب مورد نیاز این شهر از طریق این آب‌شیرین‌کن تأمین خواهد شد.

وی در ادامه در رابطه با چالش‌های پیش رو،گفت: افزایش هزینه‌های تولید آب، کمبود اعتبارات در اجرای طرح‌های آب و فاضلاب و بدهی 200 میلیاردی نیروهای نظامی و انتظامی استان به این شرکت از جمله این چالش‌هاست. همچنین با توجه به اهمیت و ضرورت کاهش هدر رفت 21 درصدی آب در این استان، اصلاح و بازسازی شبکه‌های فرسوده استان که 40 درصد از کل شبکه آب رسانی را شامل می‌شود، از جمله اولویت‌های این مجموعه است.

خادمی در پایان، خواستار اصلاح و بازنگری تعرفه‌های آب و فاضلاب از سوی دولت شد.