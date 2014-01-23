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۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۲۱

بیرانوند خبر داد:

369 هزار لرستانی واجد شرایط دریافت سبد کالا هستند

369 هزار لرستانی واجد شرایط دریافت سبد کالا هستند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان لرستان گفت: 369 هزار لرستانی واجد شرایط دریافت سبد کالا هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله بیرانوند صبح پنج شنبه در حاشیه جلسه کارگروه تنظیم بازار استان در سخنانی اظهار داشت: سبد کالای پیش بینی شده توسط دولت به صورت رایگان در قالب دو نوبت در اختیار واجدان شرایط قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: مطابق بررسی صورت گرفته 369 هزار و 625 نفر در استان لرستان واجد شرایط دریافت سبد کالا هستند.

بیرانوند عنوان کرد: این سبد کالا مطابق تمهیدات در نظر گرفته شده میان کارکنان دولت، بازنشستگان کشوری، فرهنگیان، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، طلاب حوزه های علمیه، دانشجویان متاهل، روزنامه نگاران و ... توزیع می شود.

وی ادامه داد: توزیع سبدهای کالا از طریق فروشگاههایی از جمله تعاونی مصرف فرهنگیان، اتکا، اسکاد، امکان، رفاه، بسیجیان و ... صورت می گیرد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان لرستان با بیان اینکه توزیع کالا از طریق شبکه زنجیره ای فروشگاههای کشور خواهد بود، یادآور شد: مطابق برنامه ریزی صورت گرفته پیش بینی می شود تا 15 روز آینده این سبد کالایی میان مردم توزیع شود.

بیرانوند بیان داشت: در حال حاضر کارهای اولیه تامین و تحویل کالاها به فروشگاههای کشور در حال انجام است.

وی با بیان اینکه این سبد کالایی شامل پنیر، روغن، برنج، تخم مرغ، مرغ و ... خواهد بود، یادآور شد: کار تامین کالای مورد نیاز برای این سبد کالایی از طریق شرکت غله و خدمات بازرگانی، انجمن صنفی فرآورده های لبنی کشور و اتحادیه سراسری میهن تامین شده است.

بیرانوند با تاکید بر اینکه نحوه تحویل سبد کالایی هنوز نهایی نشده و احتمالا به صورت الکترونیکی یا در قالب بن خواهد بود، افزود: متاسفانه در سطح کشور و استان شاهد یکسری سوء استفاده ها در زمینه سبد کالایی بودیم که اطلاع رسانی به مردم برای هوشیاری در مواجهه با سودجویان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: دریافت سبد کالا نیاز به هیچ گونه ثبت نامی ندارد چرا که اسامی خانوارها و افراد واجد شرایط دریافت سبد کالا مشخص است.

بیرانوند با تاکید بر اینکه برای دریافت سبد کالا نیاز به پرداخت هیچ گونه وجهی نیست، تصریح کرد: اولین استانی که در زمینه سودجویی برخی افراد هشدار داد لرستان بود که منجر به صدور اطلاعیه ای کشوری در این زمینه شد.

کد مطلب 2219897

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