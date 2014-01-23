ضرورت مردمی برگزار شدن برنامه های دهه فجر امسال

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسین تقی زاده صبح پنج شنبه در نشست ستاد هماهنگی دهه فجر استان اظهار داشت : دهه مبارک فجر روزهای تاریخی و سرنوشت ساز برای تمامی مردم کشور محسوب می شود که تاثیرات آن هم اکنون نیز چه در خود کشور و چه در کشورهای مسلمان دیده می شود.

وی ادامه داد: از روز پنج تا 12 بهمن که هفته استقبال نامیده شده است به بدرقه این دهه مبارک خواهیم رفت و چاپ پوستر و آویز در تمامی مدارس، مساجد و سایر محلات از جمله برنامه های این هفته در استان خواهد بود.

تقی زاده با اشاره به سایر برنامه های برگزار شده در طول ایام دهه فجر گفت: از جمله برنامه های برگزار شده در استان، برنامه میثاق با ولایت خواهد بود که در مصلی اعظم امام خمینی (ره) تبریز برگزار می شود، مراسم زنگ انقلاب، یادوراه شهدا، محفل انس با قرآن ، غباررویی مزار شهدا و به خصوص گلزار شهدای وادی رحمت تبریز و شهدای مدارس زینبیه و ثارالله میانه از دیگر برنامه های این دهه در استان خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین در طول این ایام گشایش نمایشگاه های فرهنگی، برگزاری مسابقات ورزشی و سخنرانی در حدود 500 مکان از دیگر برنامه های این ستاد خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با اشاره به ضرورت همکاری تمامی سازمان ها برای بهتر برگزار شدن این مراسم گفت : ارائه خدمات رایگان توسط برخی سازمان ها می تواند در این زمینه موثر باشد ، همچنین از سوی دیگر باید برای مردمی برگزار شدن مراسم دهه فجر امسال تلاش های زیادی صورت گیرد.