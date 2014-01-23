رشد 100 درصدی خرید مرکبات در طرح تنظیم بازار/ پیشنهاد تشکیل ستاد مرکبات

محمد محمدپور عمران در گفتگو با مهر افزود: طرح تنظیم بازار مربوط به مرکبات است ولی کافی نیست زیرا حجم تولید بیشتر از میزان سفارش است.

وی با عنوان اینکه میازن خرید طرح تنظیم بازار امسال 100 درصد افزایش داشته است، گفت: میزان قیمت نیز نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: همچنین در اجرای این طرح دقت شده تا خرید از باغدار واقعی صورت گیرد و آدرش و شماره تماس تمامی باغدارانی که خرید از آنها صورت گرفت، موجود است.

رشد صادرات مرکبات

محمدپور بیان داشت: همچنین میزان صادرات مرکبات سالجاری در استان نسبت به سال قبل رشد داشته است و در سال قبل تنها دو هزار تن محصول مرکبات صادر شده بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران یادآورشد: این درحالیست که در سالجاری تنها در یک مورد صادرات از سوی یک صادرکننده، دو هزار تن مرکبات صادر شده است.

تغییر بازارهای هدف

وی عنوان کرد: بازارهای هدف صادرات استان از کشورهای CIS به سمت کشورهای حاشیه و عراق تغییر یافته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه در حوزه صادرات با جهش مواجه هستیم، اظهار داشت: هر چند این جهش کافی نیست و باید برای توسعه صادرات برنامه ریزی بهتری صورت گیرد.

محمدپور با عنوان اینکه، برای تنظیم بازار مرکبات باید مکانیزمهای دیگری نیز اجرا شود تا باغداران به هدفهایشان دست یابند.

پیشنهاد تشکیل ستاد مرکبات

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از پیشنهاد تشکیل ستاد مرکبات از سوی استاندار به معاون اول رئیس جمهوری خبر داد و گفت: این پیشنهاد در دست بررسی و پیگیری است.

وی افزود: موضوع ارائه تسهیلات به باغداران، توسعه واریته های صنعتی، افزایش تولید در هکتار و ... نیز باید مدنظر قرار گیرد.

وی مطرح کرد: همچنین باید روی توزیع مرکبات در مدارس برنامه ریزی شود و رسانه ها نیز می توانند در زمینه اهمیت استفاده و مصرف مرکبات و افزایش سرانه مصرف برنامه ریزی شود.

سبد کالایی دولت رایگان است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران همچنین با بیان اینکه ارائه سبد کالایی دولت رایگان است خواهان توجه مردم برای جلوگیری از سوء استفاده برخی سودجویان شد.

وی درباره نظارت بر بازار نیز گفت: در بازار در این زمینه جا برای کار زیاد وجود دارد و با مسائل مربوطه حل شود و ابزارهای قوی در این زمینه داریم که می توانیم استفاده کنیم.

محمدپور بیان داشت: یکی از این ابزارها، اعلام نارضایتی از سوی مردم است که از طریق سامانه 124 می توانند، شکایات و تخلفات احتمالی را گزارش کنند.

محمد محمدپور یادآور شد: با افزایش تولید، افزایش امکانات عرضه و فروشگاههای بزرگ بتوانیم مدیریت در عرصه بازار را بیشتر کنیم.

فعالیت 150 هزار واحد صنفی در مازندران

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران به وجود و فعالیت 150 هزار واحد صنفی در سطح استان اشاره کرد و گفت: ایجاد نشدن مراکز تجاری با امکانات حمل و نقلی مناسب از جمله مشکلات در حوزه بازار استان است.

وی یادآورشد: باید در جایی که توسعه شهری داریم، مراکز و مشاغل شهری را درنظر گیرم زیرا اقتصاد و شغل سبب شکل گیری شهرها می شود.

محمدپور با تاکید بر نظارت بیشتر گفت: در برخورد با مختلفان، دانه درشت و دانه کوچک برای ما فرقی ندارد و همه برابر قانون یکسان هستند.

وی با اشاره به اینکه وجود واسطه های مختلف سبب افزایش قیمتها در برخی موارد بیان داشت: واسطه های غیر ضرور نباید داشته باشیم و با متخلفان صنفی به شدت برخورد می کنیم و در این زمینه، هیچ ریز و درشت را مبنا قرار نمی دهیم و منافع مردم را مدنظر قرار خواهیم داد.

محمدپور نبود بازار رقابتی کامل را از جمله مشکلات بیان کرد و گفت: هر چه قدر بازار را به سمت رقابتی کامل پیش برویم، مسائل فراروی، اصولی و منطقی رفع می شود.