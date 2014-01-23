فیلمبردار آدم برفی و سریال امام علی (ع) درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار پرتو فیلمبردار فیلم های خاطره انگیز سینمای ایران، 2 بهمن ماه در آمریکا درگذشت.

مازیار پرتو در روز 22 آبان ماه سال 1311 در تهران به دنیا آمد، او در کنار فیلمبرداری آثار ماندگار سینمای ایران، کارگردانی و تدوین چند فیلم سینمایی را نیز برعهده داشته است.

از جمله آثاری که مازیار پرتو به عنوان فیلمبردار در آن حضور داشت، می توان به «روز واقعه»، «آدم برفی»، «کفش های میرزا نوروز»، «قیصر»، «سفر جادویی»، «بازی تمام شد»، «فوتبالیست ها» و همچنین سریال های ماندگاری چون «امام علی (ع)»، «مردان آنجلس» و «هزار دستان» اشاره کرد.

پرتو روز چهارشنبه دوم بهمن ماه سال 1392، پس از سپری کردن یک دوره طولانی بیماری در کالیفرنیای امریکا، در سن 81 سالگی در اثر بیماری قلبی درگذشت.