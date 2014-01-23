احداث پایانه باربری برای کارخانه سیمان نظرآباد ضروری است

شهریار آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کارخانه سیمان نظرآباد "آبیک" با تولید روزانه 13 هزار تن سیمان با مشکل نبود پایانه حمل و نقل دست به گریبان است.

وی افزود: از ابتدایی سال 81 دست اندرکاران این کارخانه برای احداث پایانه باربری تلاش می کنند ولی با گذشت سالها هنوز این تلاش ها راه به جای نبرده است.

آقایی تاکید کرد: کارخانه سیمان نظرآباد "آبیک" در 40 کیلومتری غرب کرج و در حاشیه جنوبی بزرگراه کرج - قزوین واقع شده است و تولیدات این کارخانه به اکثر استان های کشور ارسال می شود.

وی در ادامه اظهار داشت: حجم بالایی از تولید سیمان در کارنامه این کارخانه به ثبت رسیده است و در حال حاضر 49 شرکت حمل و نقل تولیدات کارخانه را به تمامی نقاط کشور جا به جا می کنند به طوری که در بازه زمانی یک ماهه، 26 هزار برگ بارنامه صادر شده است.

این مسئول افزود: 49 شرکت باربری کارخانه سیمان آبیک زمینی را به منظور ساخت پایانه بابری خریداری کرده اند ولی به علت تغییر کاربری زمین خریداری شده با مشکلات بزرگتر دیگری رو به رو شده اند.

آقایی اظهار داشت: وضعیت و مشکلات حمل و نقل کارخانه سیمان نظرآباد مانند گره کوری است که باید با دستان توانمند مسئولان کشوری و استانی باز شود.