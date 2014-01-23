1500 تن میوه برای تنظیم بازار پایان سال در لرستان خریداری شد

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا طی سالجاری اظهار داشت: این نمایشگاهها در اسفندماه سالجاری در همه شهرستانهای استان دایر خواهد شد.

وی با بیان اینکه زمان برگزاری این نمایشگاهها اعلام خواهد شد، عنوان کرد: در این راستا برای برگزاری این نمایشگاهها گوشت و مرغ به اندازه کافی ذخیره شده است.

وی با بیان اینکه میوه مورد نیاز پایان سال را از استانهای شمالی کشور نیز خریداری کردیم افزود: این میزان میوه تا اواخر بهمن ماه به استان حمل خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان لرستان از خریداری و توزیع هزار و 500 تن میوه برای بازار پایان سال استان خبر داد و بیان داشت: این رقم را بر اساس آمار خریداری میوه سالهای گذشته در نظر گرفته ایم.

بیرانوند عنوان کرد: از این میزان میوه هزار و 200 تن پرتقال و 300 تن سیب خواهد بود.

وی از افزایش 100 تنی خرید پرتقال برای امسال خبر داد و بیان داشت: سیب مورد نیاز برای تنظیم بازار پایان سال لرستان از محل تولیدات باغات استان تامین می شود.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان لرستان یادآور شد: کار توزیع میوه پایان سال در استان از 15 اسفندماه آغاز و تا پایان فروردین ماه ادامه دارد.