استفاده از انرژی خورشیدی در سیستم برق رسانی اماکن عمومی شهرهای بزرگ لرستان

احمد کوشکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استفاده از انرژی خورشیدی برای برق رسانی در استان اظهار داشت: یکی از برنامه های مهم شرکت توزیع برق در استان استفاده از انرژی خورشیدی در سطح استان است.

وی از اجرای یک کیلومتر انرژی خورشیدی در سطح شهر خرم آباد خبر داد و گفت: این سیستم از ابتدای زیر گذر 22 بهمن تا خیابان بیمارستان شهر خرم آباد اجرایی شده است.

معاون پشتیبانی شرکت توزیع برق استان لرستان با اشاره به هزینه اجرای این سیستم انرژی خورشیدی در خرم آباد گفت: برای اجرای آن بیش از 400 میلیون تومان اعتبار صرف شده است.

کوشکی با اشاره به برنامه های این شرکت برای استفاده از انرژی خورشیدی طی امسال عنوان کرد: در این راستا بر اساس تبصره ماده 65 مجوز اجرای 100 کیلومتر اجرای سیستم انرژی خورشیدی در استان اخذ شده است.

وی بیان داشت: سعی خواهیم کرد تا پایان امسال سیستم استفاده از انرژی خورشیدی را در سطح پارکها، میادین، مساجد و ... به کار بگیریم.

معاون پشتیبانی شرکت توزیع برق استان لرستان ادامه داد: همچنین برنامه داریم که طی امسال در یکی از شهرهای بزرگ استان استفاده از سیستم انرژی خورشیدی را در دستور کار قرار دهیم که با تامین اعتبار لازم سال آینده به اتمام برسد.