سیاست جدید دولت، تحول بخش عرصه کشاورزی و صنعت است/ آمادگی کامل تراکتورسازی برای افزایش ضریب مکانیزاسیون

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفتح ابراهیمی پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران با شاره به بازدید مدیر کل امور استان های وزارت جهاد کشاورزی از گروه صنعتی ترکتورسازی، از توانایی مجموعه تحت مدیریت خود برای اجرا و تحقق برنامه توسعه مکانیزاسیون کشاورزی خبر داد و گفت: تراکتورسازی ایران آمادگی کامل برای افزایش ضریب مکانیزاسیون و تامین نیاز کشاورزان را دارد.

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی با مثبت ارزیابی کردن سیاست گذاری های جدید دولت خاطر نشان کرد: سیاست‌گذاری جدید دولت بخش عرصه کشاورزی و صنعت و قطعه‌سازی داخلی را متحول می کند و به زودی شاهد به ثمر نشستن اثرات اجرایی شدن این طرح در بخش کشاورزی و صنعت خواهیم بود.

وی با اشاره به ظرفیت های موجود در گروه صنعتی تراکتورسازی ایران گفت: این شرکت توانست در اوج تحریم‌ها و با تکیه بر توان داخلی به خودکفایی برسد و سال آینده نیز گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با همین رویکرد آمادگی افزایش تولید برای تامین نیاز داخل و خارج از کشور را دارد.

ابراهیمی در خصوص برنامه ریزی های آینده این شرکت برای تولید محصولات اظهار داشت: تولید تراکتور سنگین و تامین نیاز داخلی به این محصول از برنامه‌های آینده تراکتورسازی ایران خواهد بود.