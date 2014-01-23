رویارویی ماهان تندیس قم با هلال احمر تبریز در نهمین میهمانی لیگ پانزدهم

به گزارش خبرنگار مهر، ماهان تندیس قم در پنجمین بازی خود از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از ساعت 16 عصر روز جمعه هفته جاری یعنی چهارم بهمن ماه در تبریز برابر تیم هلال احمر این شهر به میدان می رود.

در جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال ماهان تندیس قم با کسب 24 امتیاز هم اکنون تیم رده هشتم لیگ برتر فوتسال محسوب می شود در حالی که تیم فوتسال هلال احمر تبریز در تعقیب ماهان تندیس قم در مکان نهم جدول رده بندی جای گرفته است.

این دیدار از هفته پنجم دور برگشت بازی های پانزدهمین دوره قهرمانی لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در حالی بین تیم‌های فوتسال ماهان تندیس قم و هلال احمر آذربایجان شرقی برگزار می شود که سالن شهید پورشریفی تبریز میزبان آن خواهد بود.

ماهان تندیس در این دیدار با ترکیب محمدرضا دهقانی، مسعود ایازی، محمد وزیرزاده، علیرضا وفایی، سعید قاسمی، علی اصغر احمدی، ابوالقاسم اروجی، علی ابراهیم بیگی، محمد کرمانی، فرهاد فلامرزی و میثم راموز به سرمربیگری محسن حسن زاده به نهمین میهمانی لیگ پانزدهم می رود.

نماینده فوتسال قم با روحیه بالایی که از پیروزی در دیدار خانگی هفته هفدهم مقابل تیم تاسیسات دریایی تهران کسب کرده گام به این دیدار می گذارد تا بعد از کسب دو پیروزی و دو تساوی در چهار هفته سپری شده از نیم فصل دوم به پیروزی دیگری دست یابد.

ماهان تندیس قم در دیدار هفته هفدهم با تاسیسات دریایی که قضاوت آن را علی پور افشار به عنوان داور نخست و ابراهیم مسیبی به عنوان داور دوم بر عهده داشتند و علی حاتمی به عنوان داور ذخیره و رضا رحیمی به عنوان وقت نگهدار در این دیدار حاضر بودند به برتری 6 بر 4 دست پیدا کرد.

در آن مسابقه ابتدا در دقیقه نخست مسابقه بازیکنان تیم تاسیسات دریایی بر روی یک ضد حمله صاحب موقعیت شدند که ضربه سانتوس بازیکن برزیلی این تیم با برخورد به پای اروجی بازیکن تیم ماهان تندیس به گل نخست تیم تاسیسات دریایی تهران تبدیل شد.

در ادامه این دیدار محمد کرمانی روی پاس گل زیبای وفایی توانست در دقیقه 13 گل تساوی ماهان تندیس را وارد دروازه تاسیسات دریایی تهران کند و در دقیقه هفدهم با پاس علی اصغر احمدی این سعید قاسمی بود که گل دوم تیم ماهان تندیس قم را به ثمر رساند.

در دقیقه 26 با پاس علی اصغر احمدی، علی ابراهیم بیگی توانست گل سوم ماهان تندیس را درون دروازه مهدی مصطفایی قرار دهد و ابوالقاسم اروجی نیز در دقیقه 11 مسابقه توانست بر روی ضربه بسیار زیبا توپ را به سقف دروازه تاسیسات دریایی زده و گل چهارم تیم ماهان تندیس را بزند.

همچنین در فاصله 6 دقیقه به پایان این بازی سعید قاسمی بار دیگر توانست بر روی پاس زیبای محمدرضا کوهستانی گل پنجم ماهان تندیس و گل دوم خود در این مسابقه را به ثمر برساند و یک دقیقه بعد نیز فرهاد فلامرزی توانست با توپ ربایی از بازیکنان تیم تاسیسات دریایی گل ششم ماهان تندیس به نام خود ثبت کرد و با سه گلی که در ادامه توسط بازیکنان تیم میهمان به ثمر رسید، در نهایت شاگردان محسن حسن زاده توانستند سه امتیاز این بازی را از آن خود کنند و از مکان نهم به رده هشتم بیایند.