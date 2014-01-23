بهبود وضعیت آموزش و پرورش همدان نیازمند گذر از ارزشهای مادی به سمت ارزشهای انسانی و علمی است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خزایی صبح پنجشنبه در گردهمایی مدیران دوره دوم متوسطه نظری و هنرستانهای شهرستان بهار با اشاره به اینکه باید با تعامل، برای تحول وضعیت موجود آموزش و پرورش استان همدان به وضعیتی بهتر تلاش کرد، عنوان داشت: برای بهبود وضعیت مجموعه آموزش و پرورش استان همدان باید از ارزشهای مادی به سمت ارزشهای انسانی و علمی حرکت کرد تا کرامت و ارزش انسانی حفظ شود.

خزاعی افزود: برنامه های اجرایی در مدارس باید خروجی مناسب داشته باشند تا جائی که تمامی این برنامه ها منتهی به علم و دانش شوند.

وی با اشاره به اینکه مطالعه کردن، کارآفرینی و نوآوری برنامه های اموزشی را کیفی می کند، گفت: مدیران مجوعه آموزش و پرورش باید مهارتهای شناختی پیدا کنند چراکه در این صورت در تعامل با دانش آموزان و اولیاء و همکاران موفق تر عمل خواهند کرد.

خزائی اظهار داشت: اساس کار مدیر باید بر روابط انسانی استوار باشد و تفکر نقادانه، خلاقیت و نوآوری، همکاری، تفاهم فرهنگی، حضور و نقش آفرینی مدیر، اطلاعات و آموزش مداوم، می تواند زمینه تحول مدیران را فراهم سازد.

سیستم اداری روح کارشناسی را کشته است

وی با بیان این مطلب که سیستم اداری روح کارشناسی را کشته است، اذعان داشت: کارشناسان آموزشی باید تصمیم سازی کنند.

خزاعی با اشاره به اینکه دور هم جمع شدن، آغازی نیک، باهم باقی ماندن، پیشرفت و باهم کار کردن یک موفقیت است که باید مورد توجه تمامی مدیران قرار بگیرد، اظهار داشت: سیستم آموزشی و تعلیم و تربیت دچار روزمرگی شده است لذا برای پیشرفت در این حوزه باید از این وضعیت را تغییر داد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهار نیز در این گردهمائی وجود نیروی انسانی توانمند، دانش آموزان مستعد و همگرایی و همدلی فرهنگیان را از ظرفیت ها و پتانسیل های شهرستان برشمرد و افزود: از نظر کمی و کیفی شاخصهای مربوط به دوره متوسطه اعم از درصد قبولی، المپیادها، شرکت کنندگان در آزمون سراسری کنکور، گروههای آموزشی شهرستان در سه سال گذشته روند رو به رشدی داشته است.

علی زارعی ادامه داد: مدیران باید زمینه شرکت حداکثری دانش آموزان در المپیادهای علمی را فراهم آورند و توجه به کیفیت بخشی به آموزش را مد نظر قرار دهند.

زارعی با اشاره به اینکه افزايش كمي دانش آموزان با توجه به كمبود امكانات و منابع كيفيت بخشي به امور آموزشي و پرورشي در اولويت اول برنامه ها ی آموزشی است، عنوان داشت: علماي تعليم و تربيت معتقدند كه محيط يادگيري مناسب از مهمترين پايه هاي كيفيت بخشي محسوب مي شود و محيط يادگيري مناسب نیز در گروي فضاي فيزيكي، رواني، اجتماعي مطلوب در مدرسه توأم با مناسبات انساني است، يعني هر گاه فضاي مدرسه باز، خلاق و انساني باشد يادگيري مداوم، لذت بخش و عميق خواهد بود.

وی افزود: در كيفيت بخشي به امور مدرسه در ابعاد آموزشي و پرورشي بايد به بازسازي الگوي روابط درون مدرسه اي و آموزشهاي لازم براي توانمندسازي دانش آموزان توجه جدي نمود تا با كمك الگوي مناسب كيفيت بخشي دانش آموزان توانمند، مستقل، خود رهبر، پژوهشگر و متدين تربيت كرد.