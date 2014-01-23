3 محفل انس با قرآن كريم در شيروان برگزار مي شود

حجت الاسلام عباس محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: به مناسبت فرا رسيدن دهه مبارك فجر بيش از ده برنامه توسط اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان شيروان برگزار مي شود.

به گفته وي برگزاري سه محفل انس با قرآن كريم در مساجد اين شهرستان از جمله برنامه هاي اصلي اداره اوقاف و امور خيريه شيروان در اين دهه محسوب مي شود.

حجت الاسلام محمدزاده با اشاره به اين كه برگزاري همايش بزرگ ائمه جماعات و هيئت امناي مساجد شيروان از ديگر برنامه هاي كميته مساجد و قرآن و ستاد دهه مبارك فجر اداره اوقاف و امورخيريه شيروان است، افزود: اين همايش در محل مصلاي نماز جمعه شيروان برگزار مي شود.

ند وي برگزاري مسابقه قرآني سوره فجر و مسابقات فرهنگي دانش آموزي، برپايي نمايشگاه قرآني و تجليل از فعالان فرهنگي قرآني را از ديگر برنامه هاي کميته مساجد و قرآن شيروان در ايام الله دهه فجر برشمرد.

حجت الاسلام محمدزاده برگزاري جشن ها و ويژه برنامه هاي دهه مبارك فجر در مساجد، امامزادگان و موسسات قرآني را برنامه هاي ديگر اين كميته عنوان کرد و افزود: در مساجد روستاهاي مختلف شيروان نيز برنامه ها و جشن هايي به مناسبت اين ايام مبارك برگزار مي شود.

او عنوان كرد: قدرداني از انقلاب وظيفه و تكليفي به شمار مي رود كه بر همگان واجب است و ايام مبارك دهه فجر فرصت مناسبي براي معرفي ابعاد مختلف اين انقلاب بزرگ به عموم مردم است از اين جهت در ايام دهه مبارك فجر وظيفه داريم تا با برگزاري برنامه هاي مناسب و مربوط به اين ايام، عظمت و بزرگي انقلاب اسلامي و نظام مقدس جمهوري اسلامي را براي اقشار مردم به خصوص جوانان و نوجوانان بازگو كنيم تا به عظمت و عملكرد انقلاب اسلامي پي ببرند.

اين مسئول در ادامه با اشاره به اينكه اكنون جامعه ايران از نظر فرهنگي مورد تهاجم همه جانبه دشمنان قرار گرفته است، اظهار كرد: در اين زمينه نقش روحانيت براي هدايت نسل امروزي و نسل جوان كه از سرمايه هاي مهم كشور به شمار مي روند، نقش بي بديلي است.

او اضافه كرد: اكنون ترفند دشمن ترويج اعتقادات مغاير و مخالف با اسلام در جامعه است و روحانيون و ائمه جماعات مي توانند با بيان رسا و تشريح واقعيات و با روشنگري در مقابل اديان هاي نوظهوري كه دشمنان به وجود آوردند، ايستادگي كنند و نسل جوان را در مقابل اين خطرات مصون دارند.

حجت الاسلام محمدزاده اظهار داشت: در حالي كه ائمه جماعات و روحانيون مساجد در حفظ انسجام ديني و رواج فرهنگ اسلامي و مذهبي در بين نسل جوان و تمامي اقشار جامعه مسوليت خطيري به عهده دارند، برگزاري همايش هايي نظير همايش ائمه جماعات و هيئت امناي مساجد باعث حفظ اتحاد و همكاري بيشتر روحانيون وائمه جماعات مي شود تا در مقابل آشوب هايي كه از لحاظ ديني و فرهنگي نسل جوان را تهديد مي كند، ايستادگي كنند.