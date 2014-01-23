رویکرد بسیج در مبارزه با مواد مخدر فرهنگی و پیشگیرانه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی در حاشیه جلسه با دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به معضل مواد مخدر در جامعه امروز اظهار داشت: امروز مواد مخدر به عنوان یک سلاح علیه کشورمان به کار گرفته میشود و استکباری که بارها از ما سیلی خورده به دنبال آن است تا با بهره گیری از این روش کاری کند از نسل جوان امروز ما امثال شهید فهمیده بیرون نیاید.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر عزم جدی بسیج در موضوع مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: طبیعتا وقتی موضوع بزرگی وجود دارد باید همه مردم به صحنه بیایند و حل موضوع مواد مخدر جدیتر از کار و فعالیت دستگاههای اداری است.
وی با اشاره به نقش بسیج در جنبههای پیشگیرانه و فرهنگی در موضوع مبارزه با مواد مخدر گفت: فعالیت بسیج در امر مبارزه با مواد مخدر بیشتر مبتنی بر جنبههای فرهنگی و پیشگیرانه است و این جنبهها محور کار ماست.
سردار نقدی با اشاره به فعالیت بسیج در موضوع مبارزه با مواد مخدر در 5 شهر پایلوت اظهار داشت: ما در این طرح آزمایشی با مشارکت عمومی مردم فعالیت خود را آغاز کردیم و به دنبال آن هستیم تا با جمعبندی تجارب کسب شده از فعالیت خودمان، این دستاوردها را برای فعالیت خود در تمام کشور استفاده کنیم.
وی در ادامه افزود: بسیج به عنوان یک سازمان هماهنگ کننده و سازمان دهنده مردم فهیم رسالت خود را در این زمینه به عهده میگیرد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان با تاکید بر همه جانبه بودن و دربرگیری طرح برای تمامی مخاطبان، مصرف کنندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر را گفت: ما با استفاده از مشارکت عمومی و بهرهمندی از تمام ظرفیتهای خود با انسجام کامل این طرح را اجرایی خواهیم کرد.
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