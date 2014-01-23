اعضای کانون زنجان در مسابقات کشوری «آفرینش» درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین نظری افزود: مسابقه کشوری «آفرینش» سالجاری با موضوع آزاد در قالبهای شعر، داستان و دستنوشته خلاق مورد استقبال اعضای مکاتبهای آفرینشهای ادبی و اعضای کارگاههای ادبی استان قرار گرفت .
وی تصریحکرد: آثار مختلف اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که 516 اثر بود توسط دبیر خانه استانی مسابقه کشوری «آفرینش» دریافت شده است .
مدیر کانون افزود: داوران استان پس از بررسی آثار مطابق با سهمیه اعلام شده از طرف ستاد شش اثر برگزیده را برای رقابت در مرحله کشوری به مدیریت آفرینشهای ادبی ارسال کردند.
نظری تاکید کرد: در مسابقه «آفرینش» که در سطح کشور برگزار میشود پنج عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زنجان بهعنوان برگزیده کشوری معرفی شدند .
وی سیما حسنی، بهاره جوادنیا، رویا بابایینیا، فاطمه یوسفیه و نگین حقانی را افراد برگزیده زنجانی معرفی کرد و گفت: تعداد برگزیدگان کشوری مسابقه «آفرینش» 33 نفر بود که 5 نفر از این برگزیدگان از اعضای کانون زنجان هستند.
نمایشگاه آثار خوشنویسی "حجتاله نعمتی" برپا میشود
نمایشگاه آثار خوشنویسی حجتاله نعمتی از (5 تا 10 بهمن ماه) سالجاری در گالری هنر فرهنگسرای امام (ره) برپا میشود.
مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان زنجان، اظهارکرد: در این نمایشگاه که به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان، حوزه هنری، بهزیستی و استانداری زنجان برپا میشود، آثار این هنرمند ممتاز خوشنویسی استان در زمینه خط نستعلیق به نمایش گذاشته میشود.
اکبر اماملو افزود: در این نمایشگاه 40 اثر از حجت اله نعمتی با مضامین اشعار شاعران ایرانی، ادعیه و آیات قرآنی به رشته تحریر درآمده است.
علاقمندان جهت بازدید از این نمایشگاه میتوانند هر روز از ساعت 9 الی 12 ظهر و 16 الی 19 شب به فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان مراجعه کنند.
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