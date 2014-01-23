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۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۰۲

مرادی خبر داد:

53 واحد خبازی در لرستان پلمپ شد/ انجام 12 هزار مورد بازرسی

53 واحد خبازی در لرستان پلمپ شد/ انجام 12 هزار مورد بازرسی

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان از پلمپ 53 واحد خبازی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف مرادی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران  در سخنانی با اشاره به بازرسی های صورت گرفته در حوزه آرد، نان و گندم اظهار داشت: در این راستا 12 هزار و 154 مورد بازرسی از سطح این واحدها صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: در جریان بازرسی های صورت گرفته هزار و 538 پرونده تخلفاتی برای متخلفان تشکیل شد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان ادامه داد: این پرونده های تخلفاتی به ارزش 11 میلیارد و 752 میلیون و 639 هزار ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

مرادی همچنین به بازرسیهای صورت گرفته به دنبال گزارشهای مردمی اشاره و عنوان کرد: در این راستا 10 هزار و 24 مورد گزارش مردمی توسط بازرسان این سازمان پیگیری شده است.

وی عنوان کرد: در قالب بازرسیهای صورت گرفته 400 گشت مشترک با دستگاههای مرتبط برگزار شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان عنوان کرد: بازرسیهای صورت گرفته از سطح خبازیهای استان منجر به پلمپ 53 واحد نانوایی شد.

مرادی ادامه داد: همچنین یک مورد پلمپ کارخانه آرد در استان به علت کاهش سطح کیفیت آرد تولیدی صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین 29 پرونده عرضه خارج از شبکه آرد و گرانفروشی نیز تشکیل شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان یادآور شد: همچنین در این مدت 80 محموله گندم قاچاق و خارج از شبکه در استان کشف و ضبط شده است.

مرادی عنوان کرد: در این راستا دو کارخانه به دلیل عرضه خارج از شبکه آرد به تعزیرات معرفی شدند.

کد مطلب 2219933

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