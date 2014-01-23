53 واحد خبازی در لرستان پلمپ شد/ انجام 12 هزار مورد بازرسی

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف مرادی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به بازرسی های صورت گرفته در حوزه آرد، نان و گندم اظهار داشت: در این راستا 12 هزار و 154 مورد بازرسی از سطح این واحدها صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: در جریان بازرسی های صورت گرفته هزار و 538 پرونده تخلفاتی برای متخلفان تشکیل شد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان ادامه داد: این پرونده های تخلفاتی به ارزش 11 میلیارد و 752 میلیون و 639 هزار ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

مرادی همچنین به بازرسیهای صورت گرفته به دنبال گزارشهای مردمی اشاره و عنوان کرد: در این راستا 10 هزار و 24 مورد گزارش مردمی توسط بازرسان این سازمان پیگیری شده است.

وی عنوان کرد: در قالب بازرسیهای صورت گرفته 400 گشت مشترک با دستگاههای مرتبط برگزار شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان عنوان کرد: بازرسیهای صورت گرفته از سطح خبازیهای استان منجر به پلمپ 53 واحد نانوایی شد.

مرادی ادامه داد: همچنین یک مورد پلمپ کارخانه آرد در استان به علت کاهش سطح کیفیت آرد تولیدی صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین 29 پرونده عرضه خارج از شبکه آرد و گرانفروشی نیز تشکیل شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان یادآور شد: همچنین در این مدت 80 محموله گندم قاچاق و خارج از شبکه در استان کشف و ضبط شده است.

مرادی عنوان کرد: در این راستا دو کارخانه به دلیل عرضه خارج از شبکه آرد به تعزیرات معرفی شدند.