دو طرح تعاونی در شهرستان بوئین زهرا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه در مراسمی با حضور صفایی رئیس سازمان تعاون روستایی کشور، محمدرضا صفری رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین و جمعی از مدیران جهاد کشاورزی بهره برداری از فاز اول سردخانه شرکت تعاونی روستایی شهرستان بوئین زهرا آغاز شد.

این سردخانه بالای صفر با ظرفیت ذخیره سازی 300 تن انواع میوه و مرکبات با دو میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار در مدت شش ماه ساخته شده است، با افتتاح این سردخانه امکان نگهداری و ذخیره سازی انواع میوه و مرکبات مورد نیاز مردم شهرستان بوئین زهرا در ایام مختلف سال بویژه در ایام عید فراهم شد.

همچنین فروشگاه بزرگ تعاونی گاوداران بوئین زهرا با حضور رئیس سازمان تعاون روستایی کشور افتتاح شد.

فروشگاه هایپر تروکا در مجموعه ای به مساحت پنج هزار متر مربع ساخته شده و دارای یک فروشگاه بزرگ، انبار و محوطه است که برای ساخت آن 20 میلیارد ریال توسط تعاونی گاوداران بوئین زهرا هزینه شده است.

در این فروشگاه انواع کالاهای مورد نیاز مردم از جمله مواد غذایی، بهداشتی، پوشاک، لوازم خانگی و ارزاق عمومی با پنج تا 15 درصد تخفیف عرضه می شود.

برای تامین و تجهیزات کالاهای این فروشگاه 40 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

بهرام حسین زاده مدیر عامل تعاونی گاوداران بوئین زهرا در مراسم افتتاح این طرح ها گفت: تعاونی گاوداران با بیش از یک هزار عضو حدود یک سوم سهام اتحادیه گاوداران استان را به خود اختصاص داده است و از تعاونی های فعال و پویای استان محسوب می شود.

وی افزود: با تاسیس این فروشگاه، لوازم خانگی و جهیزیه مورد نیاز فرزندان عضو تعاونی با شرایط آسان و دریافت یک سوم هزینه ها بصورت نقدی و مابقی بصورت اقساط تامین می شود.

صفایی رئیس سازمان تعاون روستایی کشور همچنین از کارخانه خوراک دام و طیور بوئین زهرا بازدید کرد.

این واحد با هفت میلیارد و 500 میلیون ریال اعتباردر سال 88 راه اندازی شده و قادر است در هر ساعت 45 تن کنستانتره دامی تولید و نیاز دامداران منطقه را تامین کند.

صفایی در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از راه اندازی فروشگاه بزرگ ویژه دامداران و کشاورزان منطقه گفت: این فروشگاه در زمره فروشگاههای بسیار مدرن و بزرگ کشوراست که می تواند نقش مهمی در تامین نیازهای کشاورزان و سود آوری تعاونی ایفا کند.

وی افزود: با تغییر الگوی مصرف مردم و نیاز آنها به میوه در ایم مختلف سال، احداث سردخانه توسط شرکتهای تعاونی کار ارزشمندی است که می تواند ضمن کمک به ذخیره سازی مرکبات در طول سال، به اقتصادی شدن فعالیت تعاونی ها نیز منجر شود.

رئیس سازمان تعاون روستایی کشور در ادامه سفر یکروزه خود به استان قزوین ظهر امروز در جلسه ای با اعضا تعاونی ها و اتحادیه دامداران استان شرکت کرده و با مشکلات و دیدگاههای آنها آشنا خواهد شد.

دیدار با مرتضی روزبه استاندار قزوین از دیگر برنامه های صفایی رئیس سازمان تعاون روستایی کشور در استان قزوین است.