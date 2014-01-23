کمك 330 ميليون ريالي به مدارس شبانه روزي بهشهر

ابوالقاسم ثلاثي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اين كمك ها از ابتداي سال جاري تا پايان دي ماه انجام شده است.



وي گفت: مدارس شبانه روزي امام جعفر صادق(ع) بيشه بنه، كوثر كياسر و امام محمد باقر(ع) برما در طول سال تحصيلي از جمله مدارسي بودند كه از اين خدمات و كمك ها بهره مند شدند.



ثلاثي بيان داشت: تمام تلاش ما در بهره گيري از ظرفيت هاي مختلف استان در جهت بازسازي، بهسازي و تجهيز مدارس شبانه روزي و ساير مدارس است تا دانش اموزان با خاطري آسوده و در محيطي مناسب به تحصيل بپردازند.



وي با بيان اينكه بايد عدالت آموزشي در تمام مدارس شبانه روزي همچون مدارس ديگر رعايت شود يادآور شد: به دليل شبانه روزي بودن اين مدارس و اينكه دانش آموزان بطور كامل در اختيار مدرسه هستند لذا بايد مسائل تربيتي آنان با نگاه ويژه ديده شود.



مدير آموزش و پرورش بهشهر گفت: تربيت در همه موارد اولويت است و لذا بايد در راستاي تعليم به مسائل تربيتي نگاه ويژه داشته باشيم و در مدارس شبانه روزي نيز اين مسئله با دقت مورد بررسي قرار گرفته و از مشاوران زبده براي راهنمايي تحصيلي، اعتقادي، فكري و اخلاقي، اجتماعي و مسائل مختلف ديگر استفاده مي شود تا در تربيت روح و جسم تاثير گذار باشد.



ثلاثي در ادامه خواستار مشارکت بیشتر مردم برای کمک به مدارس شبانه روزی شد و اضافه كرد: استفاده از توان و كمك اولیاء در این مدارس از مسائل مهمي است كه بايد در كنار بودجه و كمك هاي دولتي مورد توجه قرار گيرد.