سند جامع پیشگیری از اعتیاد سال آینده در لرستان عملیاتی می شود

حجت الله فراشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سند جامع پیشگیری از اعتیاد که تدوین شده سال آینده در استان لرستان عملیاتی می شود.

وی با اشاره به روند تدوین این سند در استان عنوان کرد:فاز نخست سند پیشگیری از اعتیاد در دو بخش فرهنگی و پیشگیری تدوین شده است.

رئیس دبیرخانه شورای مبارزه با مواد مخدر استان لرستان بیان داشت: بخشهای درمانی و مقابله ای نیز در فازهای بعدی این سند در استان عملیاتی می شود.

فراشی با بیان اینکه موضوع فرهنگی و پیشگیری درز مینه اعتیاد سالها مورد غفلت قرار گرفته شده است عنوان کرد: در این راستا در گام نخست اجرای سند پیشگیری از اعتیاد موضوعات فرهنگی و پیشگیری مدنظر قرار گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در این راستا چشم انداز فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد در استان پیش بینی شده است ادامه داد: در این مرحله اقدامات آموزشی، توانمندسازی، آموزش مهارتها، استفاده از تشکلهای مردمی و ... در دستور کار قرار می گیرد.

رئیس دبیرخانه شورای مبارزه با مواد مخدر استان لرستان یادآور شد: برای اجرای این فاز دستگاههای مختلفی در استان همکاری خواهند داشت.

فراشی همچنین با اشاره به اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای این مرحله از سند پیشگیری از اعتیاد استان افزود: در این راستا استاندار لرستان به دستگاههای مختلف ابلاغ کرده که اعتبارات لازم را برای اجرای آن تامین کنند و همچنین مابقی اعتبار مورد نیاز نیز از سوی شورای مبارزه با مواد مخدر استان تامین شود.