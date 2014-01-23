حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن یاری گر دولت در مذاکرات هسته ای خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده صبح پنجشنبه در جلسه ستاد دهه فجر استان اظهار داشت : باید علل به وجود آمدن انقلاب به خوبی تبیین شده و به مردم و به خصوص نسل جوان معرفی شود زیرا علل به وجود آورنده انقلاب می تواند علل ادامه این انقلاب هم باشد.

وی ادامه داد : در راه این انقلاب مردم هرچه که داشتند، گذاشتند و به عبارتی 75 میلیون جمعیت ایرانی هر کدام هزینه ای برای این انقلاب پرداخت کرده اند و فشارهای اقتصادی که هم اکنون نیز متقبل می شوند ناشی از حق طلبی مردم در آن زمان است.

جبارزاده افزود : اما حضور میلیونی مردم ایران در راهپیمایی این روز بزرگ نشان می دهد که مردم هر سال مصمم تر از سال گذشته در راه دفاع از ارزش های انقلاب قدم بر می دارند زیرا در شرایط کنونی که کشورهای غربی علیه ایران پرچم جنگ برافراشته اند، حضور مردم باارزش تر به نظر می رسد.

وی با اشاره به اینکه جنگ هم اکنون نیز پس از گذشت چندین سال همچنان ادامه دارد، گفت : روزگار کنونی بسیار سخت تر از زمان انقلاب است زیرا در آن زمان دشمن مشخص بوده اما هم اکنون استکبار جهانی با تهاجم فرهگی وارد عمل شده است.

استاندار آذربایجان شرقی افزود : اما تفاوتی که دهه فجر امسال با سال های گذشته دارد در این است که امسال اولین دهه فجر در دولت تدبیر و امید محسوب می شود و کسی که در راس این دولت است خود از انقلابیون اصیل است و به عنوان روشنفکر در این کسوت حضور دارد.

وی با بیان اینکه راهپیمایی 22 بهمن بیمه کننده کشور برای 365 روز است، گفت : حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن سبب کوتاه آمدن کشورهای غربی از مواضع خود شده و اگر مردم خواهان موفقیت سیاسیون کشور در مذاکرات با کشورهای غربی هستند باید حضور حداکثری در این راهپیمایی داشته باشند.