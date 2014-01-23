کارگاه سبک زندگی هسته های فرهنگی جوان روستاهای خراسان رضوی برگزار شد

حجت الاسلام حسینعلی فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارگاه سبک زندگی با حضور 40 نفر از مربیان رابطین هسته های فرهنگی جوان برگزار شد.
وی بیان کرد: دراین جلسه آموزش فعال سازی تشکل های دینی در مسیر گسترش فرهنگ و سبک زندگی اسلامی توسط استاد سعید فاطمی ارائه شد.
حجت الاسلام فاطمی عنوان کرد: این دوره آموزشی در6 ساعت و در محل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.
وی یادآور شد: برگزاری جلسات سبک زندگی در روستاها، ارائه طرح با موضوع سبک زندگی توسط هسته های فرهنگی جوان از جمله اهداف این دوره های آموزشی بود.
وی ادامه داد: همچنین جریان سازی و فضا سازی با موضوع سبک زندگی در این دوره های آموزشی مد نظر قرار دارد.
حجت الاسلام فاطمی بیان کرد: هسته های فرهنگی جوان در روستاهای استان خراسان رضوی با محوریت روحانیت مستقر و هجرت و با مشارکت 25 جوان تشکیل شده است.
کارشناس مسئول امور فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی عنوان کرد: فعالیت های فرهنگی و تبلیغی در سطح روستاها توسط این هسته های فرهنگی پیگیری می شود.
