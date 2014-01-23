۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۲۵

حجت الاسلام فاطمی به مهر خبر داد:

کارگاه سبک زندگی هسته های فرهنگی جوان روستاهای خراسان رضوی برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول امور فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از برگزاری کارگاه سبک زندگی هسته های فرهنگی جوان روستاهای خراسان رضوی خبرداد.

حجت الاسلام حسینعلی فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارگاه سبک زندگی با حضور 40 نفر از مربیان رابطین هسته های فرهنگی جوان برگزار شد.

وی بیان کرد: دراین جلسه آموزش فعال سازی تشکل های دینی در مسیر گسترش فرهنگ و سبک زندگی اسلامی توسط استاد سعید فاطمی ارائه شد.

حجت الاسلام فاطمی عنوان کرد: این دوره آموزشی در6 ساعت و در محل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

وی یادآور شد: برگزاری جلسات سبک زندگی در روستاها، ارائه طرح با موضوع سبک زندگی توسط هسته های فرهنگی جوان از جمله اهداف این دوره های آموزشی بود.

وی ادامه داد: همچنین جریان سازی و فضا سازی با موضوع سبک زندگی در این دوره های آموزشی مد نظر قرار دارد.

حجت الاسلام فاطمی بیان کرد: هسته های فرهنگی جوان در روستاهای استان خراسان رضوی با محوریت روحانیت مستقر و هجرت و با مشارکت 25 جوان تشکیل شده است.

کارشناس مسئول امور فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی عنوان کرد: فعالیت های فرهنگی و تبلیغی در سطح روستاها توسط این هسته های فرهنگی پیگیری می شود.

