13 هزار نونهال در چهارمحال و بختیاری از آموزشهای مکتب قرآن بهره گرفتند

محمود سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 13هزار نونهال در چهار محال و بختیاری از آموزشهای مکتب قرآن بهره گرفتند، اظهار داشت: مکتب قرآن کریم در سراسر کشور شعباتی دارد که در این استان کار خود را از سال 85 به صورت جدی شروع کرده است.

وی تصریح کرد: مکتب قرآن کریم در کشور های عراق، عربستان، لبنان، لندن نمایندگی داشته و به پیش دبستانی ها به صورت تخصصی آموزش می دهند.

سلیمی ادامه داد: مکتب قرآن در سه بخش آموزش و پرورش، مهدکودک ها، بهزیستی و موسسات قرآنی در سراسر استان خدمات ارائه می دهند.

دو هزارمربی پیش دبستانی در این استان فعال هستند

رئیس موسسه مکتب قرآن کریم چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه بیش از دو هزار و 500 مربی پیش دبستانی در این استان فعال هستند، اذعان داشت: یک هزار و 300 نفر از این مربیان مشغول به آموزش نو نهالان و پیش دبستانی هستند.

سلیمی یادآور شد: بچه ها در این دوره ها علاوه بر آشنایی با مهارت های مختلف زندگی، با سیره اهل بیت پیامبر (ص) قبل از ورود به دبستان نیز آشنا خواهند شد.

وی با بیان اینکه این آموزش ها نوشتاری نمی باشد، بیان داشت: آموزش هایی که به این نو نهالان داده می شود بیشتر به صورت شنیداری و دیداری بوده است.