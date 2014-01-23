چهارمحالی ها نگرانی در خصوص تامین کالاهای اساسی شب عید نداشته باشند

اسماعیل عامری گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مردم چهارمحال و بختیاری نگرانی در خصوص تامین کالاهای اساسی شب عید نداشته باشند، اذعان داشت: مردم اطمینان 100 درصدی از آماده بودن کالاهای اساسی در شب عید داشته باشند.

وی اذعان داشت: با توجه به تدابیر اندیشیده شده در خصوص تامین کالاهای ضروری استان در شب عید و با توجه به ذخایر هیچ مشکلی در شب عید نخواهیم داشت.

تامین کالاهای اساسی در حدود یک درصد بیشتر از سال گذشته

اسماعیل عامری گلستان تاکید کرد: با توجه به برسی های شده و نیازهای مردم در سالهای گذشته تامین کالاهای اساسی در حدود یک درصد بیشتر از سالهای گذشته تامین شده تا مشکلی در خصوص کمبود وجود نداشته باشد.

وی همچنین به برگزاری نمایشگاه کالاهای اساسی مردم در اسفندماه خبر داد و گفت: این نمایشگاهها در شهرکرد و مراکز شهرستانها برپا می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری این نمایشگاهها از13 تا 23 در ماه اسفند سالجاری برگزار می شود.