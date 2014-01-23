محکومیت 216 میلیونی قاچاقچی لوازم جانبی و قطعات رایانه در تعزیرات حکومتی زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا عزیزپور افزود: قاچاقچی انواع لوازم جانبی و قطعات رایانه علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت مبلغی بالغ بر 216 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم شد.

وی ، به محکومیت عاملین قاچاق پوشاک در زنجان اشاره کردواظهار داشت: سه نفر از قاچاقچیان انواع پوشاک ( زمستانی و البسه زنانه، مردانه و بچه گانه) در اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان به پرداخت جزای نقدی و ضبط کالا به نفع دولت شدند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان، گفت: تعزیرات حکومتی استان زنجان تعداد سه نفر از قاچاقچیان انواع پوشاک خارجی در پرونده های جداگانه علاوه بر ضبط کالاهای مورد قاچاق به نفع دولت به پرداخت مبلغی بالغ بر 285 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم کرد و پرونده های متشکله توسط اجرای حکام به مرحله اجرا در آمد.

عزیزپور به عامل قاچاق زیتون خارجی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان اشاره کرد و گفت: زیتون های قاچاق با حکم قطعی شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان به نفع دولت ضبط و عامل این قاچاق به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

وی تاکید کرد: مبنی بر کشف مقادیر متنابهی انواع زیتونهای بسته بندی کوچک و متوسط و بزرگ خارجی از یک دستگاه خودرو باری ، عامل این قاچاق با حکم قطعی علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت مبلغی بالغ بر 240 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم گردید.

بازسازی و تعمیر بقاع متبرکه از اهم برنامه های اوقاف است

رئیس اداره اوقاف شهرستان ابهر گفت: بازسازی و تعمیر بقاع متبرکه از اهم برنامه های اوقاف است.

حجت الاسلام اله وردی اظهار کرد: اداره اوقاف شهرستان ابهر به منظور بازسازی و تعمیر بقاع متبرکه اقدامات مختلفی را در طول سال انجام می دهد.

وی با اشاره به اینکه بازسازی بقاع متبرکه در راستای تبدیل بقاع به قطب فرهنگی صورت می گیرد تاکید کرد: این امر یکی از موضوعات مورد تاکید رهبری است که خوشبختانه اقدامات مفید و موثری در این بحث در شهرستان ابهر صورت گرفته است.

رئیس اداره اوقاف شهرستان ابهر در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر 25 امامزاده در شهرستان ابهر وجود دارد افزود: نصب دوربین مدار بسته در بقاع، بازسازی بقاع و نصب ضریح در برخی از بقاع از اقداماتی است که در این شهرستان انجام شده است.

حجت الاسلام الله وردی همچنین به وجود بیش از 230 مسجد در این شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: در مساجد نیز سالانه برنامه های فرهنگی مختلفی اجرا می شود.