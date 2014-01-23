مجموعه شعر "در یک استپ سینه به من رسید" منتشر شد

امین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رویکرد شعر های این مجموعه گفت: در این مجموعه از دریچه‌ی شخصی به اتفاقات اجتماعی و فردی پیرامون خود پرداخته‌ام. شعر های کوتاه این مجموعه با محوریت موضوعی مشخص شکل‌گرفته و در شعر های بلند از خرده روایت‌هایی که در کنار هم یک شاکله شعری می سازند استفاده شده است.

امیری در باره ارتباط مخاطب با شعرهای این مجموعه بیان داشت: مخاطبان شعر امروز را نباید دست کم گرفت. کافی است مخاطب کمی با شعر امروز ایران آشنا باشد تا باکارهای این مجموعه ارتباط برقرار کند.

وی شروع روند چاپ کتاب را امیدوار کننده ارزیابی کرد و افزود: چاپ مجموعه شعر های شاعران هرمزگانی در کنار دیگر شاعران کشور در قالب دوره‌های اول و دوم انتشارات بوتیمار باکیفیت مناسب و طرح جلدهایی زیبا امیدوار کننده است که نوید پویایی در حوزه شعر ایران را می‌دهد.

امیری شاعر هرمزگانی و متولد 1358 در بندرعباس است که قریب به دوازده سال در حوزه ادبیات فعالیت دارد. او در کارنامه کاری همکاری با چند نشریه به‌عنوان دبیر تحریریه و همچنین همکاری در ساخت فیلم کشند قرمز به‌عنوان فیلم‌نامه‌نویس و گوینده را دارد . مجموعه شعر او هم اینک در کتاب‌فروشی های بندرعباس و سراسر کشور در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

مجموعه شعر امین با عنوان "دریک استپ سینه به من رسید" را انتشارات بوتیمار راهی بازار کتاب ایران کرد. این کتاب شامل 26 شعر در قالب شعری سپید و از دوره‌های مختلف شعری امیری است که در 63 صفحه و با تیراژ هزار جلد منتشر شده است.